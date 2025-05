Bicimania Garlate. Regionali a Varese, successi di Cattaneo e Colombo

Bene la società di Garlate: due campioni assoluti e nove podi tra i 40 atleti

Davide Cattaneo e Massimiliano Colombo hanno vinto nelle sezioni “Allievi 15/16 anni” e “Over 40”

GARLATE – Due titoli di campione Lombardo Assoluto e ben nove podi: questi sono i risultati ottenuti dalla società Bicimania Quota 20 Garlate che ha partecipato con circa quaranta atleti ai Campionati Regionali Assoluti tenutisi sulla pista di Besnate, in provincia di Varese.

I neo-campioni lecchesi sono Davide Cattaneo e Massimiliano Colombo, entrambi vincitori della categoria “Cruiser“, il primo nella sezione “Allievi 15/16 anni“, mentre il secondo nella sezione “Over 40“. Davide Cattaneo è la punta di diamante del quartetto garlatese che ha dominato la categoria: alle sue spalle si sono infatti piazzati Martino Caslini, Alex Gilardi e Matteo Panzeri, mentre Giorgio Valsecchi ha completato in sesta posizione la sua gara.

Massimiliano Colombo, rider over 50, ha vinto grazie alla bravura nello sfruttare la bagarre che si è creata durante la gara, agguantando il primo posto con un sorpasso all’ultima curva. Luca Testa ha raggiunto un ottimo terzo posto, mentre Oscar Timi, tra i favoriti, è arrivato quinto a causa di una caduta. Da segnalare anche la presenza di Matteo Laddaga, Marco Tavola e Marco Motta.

Doppio podio fra gli Esordienti del II anno con un ottimo secondo posto di Lorenzo Mazzoleni, e il terzo posto di Matteo Raccagni. Tommaso Bravi, fra i favoriti alla vigilia, è caduto a causa di una manovra forse azzardata di un suo avversario e ha finito in ottava posizione. Elisa Magni, della categoria donne allievi, era da sola nella sua categoria e quindi ha gareggiato per onore di firma. Fra i “master 17+” sono arrivati in finale Daniele Biffi e Giovanni Caslini, che hanno concluso la gara rispettivamente in sesta e settima posizione.

Liam Laddaga è settimo tra i bambini di 7 anni, mentre nella categoria dell’anno successivo Ryan Motta ha vinto l’argento. Leonardo Martis e Samuel Testa sono stati bravi a chiudere al sesto e ottavo posto, mentre Amelia Radaelli ha vinto la finale B nella categoria dei 10 anni. Tra i ragazzi di 11 anni Pietro Tavola si aggiudica un prestigioso terzo posto, precedendo i compagni di squadra Davide Gatti e Mattia Morello. Nella stessa categoria Gabriele Cattaneo ha vinto la finale B, mentre Diego Casiraghi è arrivato quarto e Filip Saganiak quinto. Sebastian Laddaga ha disputato le manche.

Fra i dodicenni il team ha schierato Riccardo Galeotti che è arrivato sul gradino più basso del podio e Logan Brioschi Pistoia nono. Entrando nelle categorie agonistiche, negli Eso del I anno Marco Balestrazzi ha fatto davvero bella gara, correndo con grinta e andandosi a prendere un meritato terzo posto. Francesco Caslini e Alessandro Brini hanno disputato le manche.