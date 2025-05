Bicimania Quota 20 Garlate impegnato a Vigevano: Bravi primo, Redaelli al terzo posto

I ragazzi guidati dal coach Andrea Redaelli hanno raggiunto importanti traguardi in tutte le categorie

Oscar Tami chiude con due bronzi dopo un anno di stop

GARLATE – In un fine settimana baciato dal sole, il circus della BMX ha raggiunto la metà del campionato nella rinnovata pista di Vigevano, nel Pavese, disputando le gare valide per la quinta e sesta tappa del Circuito Italiano.

I ragazzi del Bicimania Quota 20 Garlate, una quarantina di rider guidati dal coach Andrea Radaelli, hanno raggiunto importanti traguardi. Nelle semifinali di sabato i rider lecchesi presenti in quasi tutte le categorie hanno permesso alla squadra di confermarsi al settimo posto nelle classifiche per società, sia generali che giovanissimi.

I risultati più importanti sono stati ottenuti da Tommaso Bravi e Marco Radaelli. Tommaso, che gareggia negli Esordienti II anno, è stato protagonista in entrambe le giornate: sabato ha conquistato il secondo posto, mentre domenica ha ottenuto la vittoria, tornando così al primo posto nel circuito. L’Open Marco Radaelli, con il secondo posto di sabato, era salito in vetta alla classifica di categoria, ma domenica ha dovuto cedere lo scettro, concludendo comunque con un ottimo terzo posto.

Altro grande protagonista del weekend pavese è stato Oscar Tami, che ha conquistato due terzi posti nelle categorie Cruiser 40 e Over dopo un anno senza gare a causa di problemi di salute. Nella categoria G5 (11 anni), il Garlate è stato rappresentato in finale da due rider: Davide Gatti, sesto sabato e in semifinale domenica, e Pietro Tavola, ottavo domenica e in semifinale sabato. Molto bravo anche Ryan Motta (G2, 8 anni), che domenica ha concluso con un sesto posto in finale, riscattando il quinto posto ottenuto in semifinale sabato.

Tra i protagonisti fissi del Garlate ci sono stati i solidi e regolari Riccardo Galeotti, nella categoria G6 a 12 anni, medaglia di bronzo sabato e quinto domenica, e Matteo Raccagni, tra gli Esordienti II anno, ottavo sabato e sesto domenica. In quest’ultima categoria, Lorenzo Mazzoleni ha ottenuto un ottimo quinto posto sabato, mentre domenica si è fermato alle semifinali.

Da sottolineare anche le finali conquistate dagli Allievi di 15 e 16 anni: Alex Gilardi, ottimo sesto, e Davide Cattaneo, ottavo ma penalizzato da una caduta subito dopo il via. Sfortunato Martino Caslini: nei quarti di finale di sabato è stato dirottato fuori pista da un avversario, mentre domenica ha migliorato la propria prestazione, arrivando in semifinale.

Scendendo di categoria, si segnalano le prestazioni in semifinale di Samuele Marcon (G2), Paolo Dell’Aquila e Mattia Accusato (G3, 9 anni), Mattia Morello e Gabriele Cattaneo (G5, 11 anni), Logan Brioschi Pistoia (G6, 12 anni) e Marco Balestrazzi (Esordienti I anno, 13 anni)

A Vigevano hanno partecipato anche rider che non sono riusciti a superare le manche di qualificazione. Un plauso va a: Daniele Biffi e Giovanni Caslini (Master 17–24 anni), Liam Laddaga (G1), Diego Casiraghi, Achille Sancassani e Sebastian Laddaga (G5), Francesco Caslini (Esordienti I anno), Giacomo Festa (Esordienti II anno), Riccardo Cornaggia e Giorgio Valsecchi (Allievi e Cruiser), Samuel Testa (G4) e suo papà Luca (Cruiser 40 & over)

Infine, segnaliamo che Elisa Magni (Open 15+) consolida l’ottavo posto nella classifica individuale.