BMX, a Vigevano soddisfazioni per gli atleti di BiciMania Garlate

Terza e quarta tappa del Circuito italiano BMX a Vigevano

Due vittorie, otto podi e 33 finali per Bicimania Garlate, quinto posto assoluto

VIGEVANO – La pioggia intermittente non è riuscita a rovinare la festa ai circa 360 corridori impegnati a Vigevano questo weekend per la terza e quarta tappa del circuito italiano. L’ottima musica rock diffusa dagli altoparlanti è fluita nei muscoli e nel cervello dei rider che hanno gareggiato, ma deve aver avuto un effetto particolare nei 35 atleti di Bicimania Quota 20 BMX Garlate che si sono scatenati in pista e hanno raggiunto ottimi risultati.

Questi i numeri complessivi: 2 vittorie di categoria, 8 podi, 20 finali A e 13 finali B (che sabato non sono state disputate per mancanza di tempo). Non è tutto: grazie a questi risultati la squadra si è classificata sia sabato che domenica al secondo posto nella classifica “giovanissimi” e sabato al terzo posto nella classifica assoluta (grande risultato quest’ultimo).

Ora, quasi a metà campionato, Bicimania Garlate è saldamente al terzo posto della classifica “giovanissimi” e al quinto in quella generale. Ciliegina sulla torta, a Vigevano erano presenti anche tanti piccoli “apripista” lecchesi, alcuni dei quali già combattivi, che hanno disputato tre manche dimostrative. I loro nomi: Davide Capobianco, Luca Donini, Martino Fossati, Nicolò Manzoni, Mattia Morello, Matteo Simone, Pietro Tavola e Andrea Varisco.

Nelle categorie G1, G2 e G3, i piccoli rider lecchesi sono tutti al primo anno di gare competitive, perché purtroppo non hanno mai potuto correre come apripista, ma alcuni di loro già adesso stanno raggiungendo buoni risultati. Leonardo Martis (G1) è stato protagonista di un altro bel fine settimana ed è arrivato sempre in finale A, sesto sabato e ottavo domenica. Anche il battaglione di atleti di 8 anni (G2) è alle prime armi, ma darà belle soddisfazioni al team. Il migliore è stato Davide Gatti che sabato è arrivato sesto in finale A e domenica settimo in finale B. Gabriele Cattaneo il primo giorno ha raggiunto la semifinale, domenica ha disputato la finale B ed è arrivato secondo. Stesso percorso per Achille Sancassani che nella finale B di domenica è arrivato terzo.

Lorenzo Dell’Oro si è migliorato nel corso del weekend passando dalle manche di sabato all’ottavo posto nella finale B di domenica. Diego Casiraghi e Sebastian Laddaga hanno corso le manche di qualificazione. Logan Brioschi Pistoia (G3) ha disputato le manche di qualificazione, ma domenica ha sfiorato il passaggio alle semifinali.

Fra i G4 (10 anni) il migliore è stato Sebastiano Canziani che è approdato alle semifinali sia sabato che domenica e nella giornata conclusiva ha raggiunto il sesto posto in finale B. I suoi compagni Alessandro Brini e Francesco Caslini hanno corso le manche.

Categoria G5: Tommaso Bravi è stato protagonista di due ottime gare concluse con la vittoria e la conquista della maglia da leader di categoria, molto bravo. Matteo Raccagni ha corso un weekend in crescendo.

Sabato è arrivato sesto in semifinale, ma domenica ha costruito un capolavoro: primo in semifinale e secondo in finale A! E’ stata la miglior gara di sempre per il “Racca” e pensiamo che abbia raggiunto questo risultato grazie ai progressi già visti in allenamento, ma soprattutto grazie ad un approccio mentale più libero.

Lorenzo Mazzoleni ha corso solo sabato, ma è arrivato quarto in finale A al termine una gara molto convincente. Per ciò che fa in allenamento, crediamo che se anche lui mette da parte i dubbi sarà un osso duro per tutti. Stefano Crippa nel weekend ha disputato le manche di qualifica sfiorando sabato il passaggio al turno successivo.

Categoria G6: Carlo Colombo e Riccardo Cornaggia si sono battuti nelle manche di qualificazione. Aronne Tami ha corso due gare di altissimo livello, tecnicamente impeccabile e sempre concentrato dall’inizio alla fine. Per questi motivi è arrivato agevolmente al secondo posto in finale A sia sabato che domenica.

Martino Caslini sabato ha completato il podio giungendo terzo, domenica invece è arrivato quarto.

Esordienti (13 / 14 anni): Elisa Magni (esordienti donne) ha corso le manche di qualificazione e si è meritata il premio che, con molta galanteria, a Vigevano non manca mai per tutte le donne in gara.

Daniele Biffi sabato è arrivato ai quarti di finale, mentre domenica è uscito alle manche penalizzato da una caduta. Davide Cattaneo sabato è riuscito a raggiungere i quarti di finale, mentre domenica si è migliorato arrivando settimo in finale B. Il contrario per Alex Gilardi, settimo in finale B sabato e uscito ai quarti domenica, complice una caduta mentre era in mezzo al gruppo. Giorgio Valsecchi, protagonista di una doppia gara corsa anche con la bicicletta “cruiser”, nella specialità bmx ha disputato le manche di qualificazione. Anche Jarno Roveda, al primo anno di competizione, ha corso le manche.

Categoria allievi (15 / 16 anni): Leonardo Scarpa e Nicolò Sandionigi hanno dato il massimo nelle manche di qualificazione. Matteo Bravi sabato ha condotto una grande gara, molto concreta e ben costruita arrivando, con un pizzico di fortuna, terzo in finale A in una categoria in cui corre contro atleti che possono essere anche un anno più grandi di lui.

Nella categoria master 17 / 24 anni hanno corso Simone Carenini e Giovanni Caslini. Fanno piacere i risultati che entrambi hanno raggiunto, in netto progresso rispetto alle prime gare di Creazzo.

Sabato Simone è arrivato settimo in finale A, mentre domenica ha vinto la finale B. Giovanni, dopo aver disputato le manche di sabato, il giorno successivo è apparso più in forma ed è arrivato ottavo in finale B. Nella categoria “junior / elite” corrono sulla linea “pro”, il “capitano” Marco Radaelli (19 anni) sabato è giunto secondo al termine di una finale tiratissima in una pista che, per la verità, comincia a stare un po’ “stretta” ad atleti così veloci.

Domenica, prima della finale la pioggia ha rovinato il fondo della pista, cosicché i rider hanno fatto molta fatica a saltare gli ostacoli della linea pro e Marco è stato addirittura tamponato da un rivale. Fortunatamente è arrivato a traguardo in quinta posizione senza conseguenze.

Categoria “cruiser under 39 anni”. A Vigevano hanno corso i fratelli Giorgio e Alessandro Valsecchi. Il piccolo Giorgio (13 anni) si è classificato ottavo sabato e settimo domenica. Il fratello Alessandro, quindicenne, è arrivato settimo sabato e sesto domenica. Per loro gli organizzatori, anziché una coppa hanno preparato dei premi “gustosi” (un cesto di generi alimentari).

Categoria “cruiser 40 e over”. Fra i papà e gli atleti “agée” anche Oscar Tami e Massimiliano Colombo hanno, come sempre, ben figurato dando il 100 % e ottenendo sia sabato che domenica rispettivamente il quarto ed il sesto posto in finale A, portando punti preziosi al team e meritando anche loro un bel premio.

Domenica era presente anche il coach Lorenzo Rovelli che ha gareggiato molto bene ed è arrivato quinto in semifinale, tifato da tutti i suoi piccoli rider. Complessivamente questi risultati hanno sicuramente gratificato il lavoro dei coach Andrea Radaelli, Claudio Gilardi e Lorenzo Rovelli, che possono guardare al proseguo della stagione con ottimismo. Il prossimo impegno fra due settimane a Verona per la quinta sesta tappa del circuito italiano.