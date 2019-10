BMX. Bicimania Garlate al Trofeo Lombardia conquista il titolo a squadre

Giornata da ricordare nel varesotto per i rider di Bicimania Garlate

Al Trofeo Lombardia di Bmx i garlatesi si riconfermano con ottimi risultati

BESNATE – La quinta gara del trofeo Lombardia, disputata oggi sulla tortuosa pista di Besnate (VA), ha concluso la stagione agonistica italiana del BMX race iniziata a marzo.

Una giornata da ricordare per Bicimania Garlate, che ha riconquistato il titolo a squadre che aveva vinto per la prima volta l’anno scorso. “E’ stata dura riconfermarsi – ha commentato coach Andrea Radaelli – ma questo titolo arriva al termine di una stagione molto intensa e con pieno merito, grazie all’impegno dei rider”.

Una soddisfazione ancor più grande se si pensa che la squadra seconda classificata ha più del doppio dei rider tesserati per le gare rispetto ai garlatesi. “Si tratta di un successo che deriva dal lavoro costante in allenamento ma anche, come diciamo molto spesso ma mai abbastanza, dalla coesione di tutta la squadra – prosegue Redaelli – Questo spiega perché Bicimania Garlate ha portato sui campi di gara mediamente il 70 % dei rider tesserati nelle gare regionali ed il 41 % nelle gare nazionali”.

Nell’ultimo appuntamento erano presenti ben 31 rider e tutto lo staff tecnico (Andrea Radaelli, Claudio Gilardi, Lorenzo Rovelli e… nonno Dante Radaelli). Tantissime, come al solito, le finali A e B raggiunte (ben ventitre!) ed una vittoria di giornata.

Le gare

Gli apripista presenti erano veramente molti (quasi quaranta) e sono stati suddivisi in cinque batterie. Fra loro c’erano anche i nostri nove: Francesco Caslini, Nicolò Sandionigi Stefano Crippa, Gabriele Marcelli, Noè Tartara, Nicolas Bonfanti, Sebastiano Canziani, Giorgio Valsecchi e Gabriel D’Amore.

Nella categoria G2 (8 anni), sempre in grande spolvero i piccoli garlatesi con cinque rider nei primi otto, ma non è arrivata la vittoria di classe perché Tommaso Bravi mentre era in testa è caduto in ultima linea, forse perché un po’ distratto (settimo posto finale) e nella caduta ha involontariamente ostacolato il compagno Tommaso Lanza che così ha dovuto lasciare la vittoria ad un rider della Olgiatese. Bei piazzamenti per Lorenzo Mazzoleni, terzo, Gabriele Borelli, quarto e Matteo Raccagni ottavo.

Fra i G3 / G4 si è visto un ottimo Alex Gilardi (G4), tornato grintoso come da un po’ di tempo non si vedeva: ha concluso terzo assoluto e secondo di categoria. Non così determinato, invece, il compagno Pietro Spreafico che è arrivato sesto in finale B e ottavo fra i G4. Aronne Tami e Martino Caslini (entrambi G3) hanno corso una gara concreta e sono arrivati in finale A e sul podio di categoria, rispettivamente secondo e terzo. Carlo Colombo, Giacomo Zangani, Pietro Alberton e Matteo Panzeri hanno disputato le manche.

I rider che hanno corso nella categoria 11 – 12 anni (G5 / G6) erano sei. Il migliore è stato Matteo Bravi che ha raggiunto la finale A e si è piazzato ottavo assoluto, con caduta sull’ultima gobba, e quarto di categoria. Fra i G6 Leonardo Scarpa ha confermato i progressi già visti nella penultima gara ed è arrivato settimo di categoria, mentre Emanuele Basso e Giacomo Lepratti si sono dovuti accontentare delle manche. Nei G5 Daniele Biffi è arrivato settimo in finale B e Enea Casati ha disputato le manche.

Negli “esordienti” Simone Carenini finisce l’anno con un bel terzo posto (altra gara concreta per lui) e i suoi compagni Riccardo Panzeri e Giovanni Caslini corrono le manche di qualificazione. I due “allievi” presenti si sono ben comportati: Marco Radaelli ha vinto e Francesco Fugalli ha raggiunto un onorevole secondo posto in finale B.

Moltissimi i “cruiser” targati Bicimania: Marco Radaelli ha corso nella categoria cruiser esordienti / allievi e ha raggiunto un secondo posto finale. Nella categoria “open” (da 17 anni in su) tutti e sei i rider garlatesi hanno raggiunto le fasi finali con Oscar Tami che ha finalmente e meritatamente vinto la sua classe. Sul podio anche Massimiliano Colombo (terzo). Lorenzo Rovelli è arrivato ottavo, mentre Davide Galbusera, Gabriele Panzeri e Stefano Sandionigi si sono “sgranchiti le gambe” correndo la finale B.

I risultati

La classifica generale del Trofeo Lombardia ha visto premiati numerosi atleti del Bicimania Garlate, che si sono distinti nella loro categoria:

Tommaso Bravi 1° nei G2

Tommaso Lanza 2° nei G2

Lorenzo Mazzoleni 4° nei G2

Gabriele Borelli 5° nei G2

Aronne Tami 2° nei G3

Martino Caslini 3° nei G3

Alex Gilardi 3° nei G4

Matteo Bravi 2° nei G6

Marco Radaelli 1° nei cruiser esordienti / allievi e 2° fra gli allievi BMX

Oscar Tami 2° nella categoria cruiser open

Massimiliano Colombo 3 ° nei cruiser open.