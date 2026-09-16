BMX Bicimania Garlate: un ottimo terzo posto a Verona per Marco Radaelli

Una gara solida e convincente nella categoria Élite

La BMX Bicimania Garlate ha confermato la propria competitività anche grazie alle prestazioni degli altri rider

GARLATE – Cinque rider della BMX Bicimania Garlate sono stati impegnati sulla pista dell’Olimpic Verona, in occasione della prova del Circuito Triveneto, appuntamento ulteriormente valorizzato dalla classificazione C1 assegnata alla gara scaligera per le categorie UCI.

Al via si sono presentati circa 280 rider: un numero inferiore rispetto alle abituali competizioni internazionali, ma con una start list comunque di buon livello, impreziosita dalla presenza di diversi atleti di spessore del panorama nazionale.

A conquistare i riflettori in casa Bicimania è stato Marco Radaelli, autore di una gara solida e convincente nella categoria Élite, chiusa con un prestigioso terzo posto. Un risultato di particolare importanza anche in prospettiva internazionale, perché consente al rider garlatese di raccogliere punti preziosi per il ranking olimpico. Per Radaelli, il podio di Verona rappresenta inoltre un passaggio significativo nel percorso di pieno recupero della condizione agonistica, dopo lo stop forzato che lo aveva costretto a rimanere lontano dalle competizioni per un periodo.

La BMX Bicimania Garlate ha confermato la propria competitività anche grazie alle prestazioni degli altri rider. Martino Caslini ha chiuso al settimo posto, protagonista di una prova positiva e concreta, mentre Aronne Tami ha terminato la gara in sedicesima posizione. Buona anche la prestazione di Ryan Motta, capace di conquistare la finale e di chiudere al quinto posto nella categoria G3, riservata ai rider di 9 anni. Mattia Morello, invece, ha concluso al sedicesimo posto tra gli G6, categoria dei 12 anni.

Una trasferta dunque positiva per la BMX Bicimania Garlate che, a Verona, ha raccolto risultati importanti e, soprattutto, segnali incoraggianti sul piano tecnico e agonistico.