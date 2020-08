Bmx. Bicimania Quota 20 Garlate protagonista al 4° Trofeo Vecomp

Omar Sartori e Nisay Nicolas Bonfanti all’esordio assoluto

Marco Radaelli nonostante una caduta conquista il terzo posto

GARLATE – Domenica scorsa si è disputato a Verona il 4° Trofeo Vecomp, una gara internazionale di bmx di categoria C1. Un centinaio gli iscritti di cui una dozzina stranieri: il covid non fa sconti, ma il team veronese sta provando a far ripartire la bmx in Italia adottando i necessari protocolli di sicurezza.

Bicimania Quota 20 Garlate ha partecipato con sette atleti, quattro dei quali giovanissimi, un esordiente, un allievo e uno Junior, tutti accompagnati dai coach Andrea Radaelli e Claudio Gilardi. I nostri rider hanno conseguito dei buoni piazzamenti di categoria a conferma del gran lavoro svolto in allenamento.

La categoria G1 / G2 era rappresentata dal piccolo Francesco Caslini. Il bambino, nonostante la sua stazza da peso piuma, non si è fatto intimorire e ha affrontato la lunga pista di Verona con la massima tenacia arrivando quinto di categoria.

Fra i G3 / G4 erano presenti Matteo Raccagni (G3) e Martino Caslini (G4). Matteo ha conquistato il settimo posto fra i G3 e ha messo in luce dei bei progressi in partenza. Martino, da parte sua, ha fatto una bella gara e sta diventando una solida certezza per il team: sempre concentrato e combattivo e in continua crescita.

Alla competizione hanno partecipato anche due rider all’esordio assoluto: Omar Sartori (G6) e Nisay Nicolas Bonfanti (Esordiente 1). Non avendo mai preso parte a una gara titolata, esordire a Verona non è stato certo una passeggiata. Omar è sembrato molto temerario, Nisay ha messo in mostra un ottimo potenziale, ma entrambi sono ancora acerbi e dovranno impegnarsi a fondo negli allenamenti per farsi largo fra rider di molta più esperienza. La famiglia Caslini ha schierato anche Giovanni fra gli Allievi che si è dovuto accontentare delle manche di qualificazione, affrontate comunque con il massimo impegno.

Chiudeva la compagine lo Junior Marco Radaelli che è sembrato più in forma rispetto alla gara di un mese fa, almeno finché nella terza manche non è venuto a contatto, senza averne colpa, con un suo avversario. La caduta è stata impressionante e si è conclusa contro un paletto. Fortunatamente non vi sono state gravi conseguenze e Marco, seppur dolorante al fianco, è riuscito a disputare la finale di categoria artigliando un bel terzo posto.

Nel weekend del 5/6 settembre, sempre a Verona, si disputeranno le prime due tappe del circuito europeo. Al via dovrebbero essere presenti circa 500 atleti di cui 150 italiani (e una ventina di Garlate). La vera sfida, ora, sarà conciliare la voglia di competizione dei rider con il necessario distanziamento sociale.