Bmx. Campionato regionale assoluto, il Team Bicimania Garlate cala il poker

Quattro titoli per i lecchesi e secondo posto nella classifica a squadre

Ora appuntamento domenica a Besnate per la terza tappa del trofeo Lombardia

OLGIATE COMASCO (CO) – Domenica scorsa sono stati assegnati i titoli di campioni regionali sulla pista di Olgiate Comasco. Gli iscritti totali alla gara erano circa 200, di cui 31 garlatesi, tre dei quali hanno disputato una doppia gara (BMX e Cruiser). A loro si è aggiunto Paolo Dell’Aquila, unico nostro apripista. Al termine della giornata il team Bicimania Garlate torna a casa certamente soddisfatto, per l’orgoglio degli allenatori Andrea, Claudio, Lorenzo, Elio e Marco.

Il tabellone parla chiaro: secondi nella classifica a squadre e quattro titoli per i lecchesi. Detto che il capitano Marco Radaelli era assente per correre una gara internazionale, diamo ora uno sguardo alla gara di ogni rider. Nella categoria G1 (sette anni) c’è stata la splendida doppietta di Mattia Accusato e Adam Sartori che hanno

messo in fila tutti quanti. Complimenti davvero a Mattia per la conquista del titolo regionale e ad Adam 3° che si è ormai ripreso dall’infortunio.

Fra i G2 (otto anni) i tre portacolori hanno centrato la finale A. Leonardo Martis ha concluso quarto, peccato per il sorpasso subito in curva, Amelia Radaelli (grande grinta dietro a un visino dolce) settima e Samuel Testa ottavo. I bambini di nove anni (G3) erano cinque. Il migliore, è stato Gabriele Cattaneo che ha raggiunto un ottimo secondo posto. Davide Gatti è arrivato quarto, confermando le belle gare di Perugia, così come Mattia Morello che ha raggiunto il sesto posto in finale A. Achille Sancassani è rimasto escluso per poco dalla finale A, ma ha vinto bene la finale B. Sebastian Laddaga, infine, ha corso le manche di qualificazione.

Nei G4 i rider di Garlate erano Logan Brioschi Pistoia e Gabriele Gamba che sono arrivati rispettivamente terzo e quarto in finale B, concludendo bene la loro gara. Fra gli undicenni (G5) il migliore è stato Marco Balestrazzi, vincitore della finale B, che ha preceduto Alessandro Maria Brini, secondo, e Francesco Caslini, quarto. Dalla categoria G6 (dodici anni) è arrivata un’altra doppietta made in Garlate: Tommaso Bravisi è confermato campione regionale, seguito a brevissima distanza da Lorenzo Mazzoleni. Stefano Crippa e Giacomo Festa hanno raggiunto la finale B arrivando quinto e settimo.

Negli esordienti 1 (tredici anni) bisogna sottolineare la bellissima finale di Martino Caslini che ha conquistato il titolo con una gara in rimonta e un bel sorpasso in ultima curva. Complimenti davvero. Carlo Colombo, rientrante da un infortunio si è ben comportato arrivando nono. Davide Cattaneo (esordienti 2) è finalmente tornato ai vertici di categoria e si è preso la medaglia di bronzo fra i quattordicenni. Al quinto posto Alex Gilardi, attardato un po’ in partenza, ma comunque molto in forma ad Olgiate.

Gli allievi (15 e 16 anni) erano rappresentati da quattro rider. Il migliore è stato Matteo Bravi che è “planato” in seconda curva atterrando sull’asfalto. Ottavo posto in finale A per lui. Omar Sartori ha fatto il suo concludendo dodicesimo, con Leonardo Scarpa quattordicesimo. Chiude Raffaele Riva che ha corso le manche. Categoria Master 17/24: bravo Simone Carenini che è arrivato sul terzo gradino del podio, peccato per la porta aperta lasciata al suo avversario in terza curva, altrimenti sarebbe arrivato secondo.

Chiudiamo la carrellata dei rider parlando di quelli impegnati con le biciclette Cruiser. Le categorie esordienti e allievi hanno corso accorpati, dato che erano in pochi. La classifica finale è stata poi scorporata e ha visto Martino Caslini (esordiente) completare la sua giornata trionfale laureandosi campione lombardo, con Alex Gilardi (esordiente) al secondo posto attardato incolpevolmente dalla caduta di un rider davanti a lui in prima

manche. Matteo Bravi (allievo) è arrivato anche lui sul secondo gradino del podio. Fra i Cruiser 40 e over, ottima prova per Oscar Tami, secondo, e medaglia di legno per Massimiliano Colombo. Completa il quadro Matteo Laddaga classificato undicesimo.

Dopo quest’ottima giornata, il tour de force di maggio si completerà domenica a Besnate per la terza tappa del trofeo Lombardia.