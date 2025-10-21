Bmx Garlate. Bravi e Radaelli vincono il Circuito Italiano di Bmx

Due vittorie di categoria e numerosi piazzamenti in top ten

“Abbiamo raccolto un bottino importante”

GARLATE – Ufficializzate le classifiche individuali dell’importante circuito nazionale di Bmx e Cruiser, in una stagione, quella del 2025, in cui la Bmx Garlate festeggia due vittorie di categoria, una medaglia di bronzo e altri otto riders nella top ten.

“È stata una stagione soddisfacente, nonostante alcune difficoltà che ci hanno penalizzato. In alcune gare potevamo puntare a posizioni più alte, ma inconvenienti di gara e problemi meccanici ci hanno frenato. Fa parte del contesto: le gare sono così. Voglio ringraziare tutti i nostri sponsor – dichiara il presidente Andrea Radaelli – che ci sostengono, i tecnici, i genitori e questi fantastici piloti, che sul piano dell’impegno, della serietà e del rispetto delle regole, mi danno immense soddisfazioni”.

“Abbiamo raccolto un bottino importante, ma chi mi conosce sa che non mi accontento. Bisogna lavorare sodo e investire con determinazione – conclude il presidente della Bmx Garlate – e la nostra porta, alla pista di Garlate, è sempre aperta sia ai giovani sia alle aziende, fondamentali per far crescere questo progetto”.

Le prove del Circuito Italiano si sono disputate nelle tappe di San Giovanni Lupatoto (VR), Rivignano (UD), Vigevano (PV), Olgiate Comasco (CO), Padova e Verona. Per quanto riguarda le classifiche, tra i piloti del team Garlatese andati a punti si segnalano Marco Radaelli, vincitore nella categoria Open, ed Elisa Magni, che si è piazzata all’ottavo posto in campo femminile.

Negli Esordienti I anno (13 anni), si classificano 21° Marco Balestrazzi, 32° Francesco Caslini e 45° Alessandro Brini. Nella Fascia II (14 anni) successo per Tommaso Bravi, mentre Matteo Raccagni si è aggiudicato un ottimo quinto posto. Nella top ten anche Lorenzo Mazzoleni, giunto decimo, e Giacomo Festa, 41°.

Negli Allievi (15/16 anni) due riders del team Garlatese entrano nella top ten: Davide Cattaneo e Martino Caslini si piazzano rispettivamente ottavo e nono. Undicesimo è Alex Gilardi, mentre completano la classifica: 45° Aronne Tami, 52° Riccardo Cornaggia, 53° Giorgio Valsecchi, 56° Giacomo Zangari e 70° Carlo Colombo.

Nella fascia amatoriale Master 17+, Giovanni Caslini si classifica sedicesimo, seguito da Daniele Biffi (30°) e Leonardo Scarpa (42°). Nel Cruiser Over 40, ottimo terzo posto per Oscar Tami, mentre completano la classifica Massimiliano Colombo (25°), Luca Testa (34°) e Matteo Laddaga (35°). Negli Under 40, Giorgio Valsecchi si piazza quattordicesimo.

Il bilancio di questa stagione si chiude con i piazzamenti dei Giovanissimi, che testimoniano l’impegno e la crescita dei giovani riders: G2 (8 anni): 6° Ryan Motta 12° Samuele Marcon; G3 (9 anni): 20° Mattia Accusato, 38° Paolo Dell’Aquila; G4 (10 anni): 24° Leonardo Martis, 31° Amelia Radaelli (quarta tra le quote rosa), 43° Samuel Testa; G5 (11 anni): 11° Davide Gatti, 13° Mattia Morello, 15° Pietro Tavola, 22° Gabriele Cattaneo, 28° Diego Casiraghi, 44° Filip Saganiak, 45° Sebastian Laddaga, 54° Achille Sancassani; G6 (12 anni): 5° Riccardo Galeotti, 12° Logan Brioschi Pistoia, 41° Edoardo Panza.