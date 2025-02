Bmx Garlate. Davide Cattaneo, passione e determinazione

Il giovane rider bergamasco racconta il suo impegno quotidiano e le sue ambizioni

GARLATE – Da anni, la Bmx Garlate accoglie rider provenienti anche da fuori provincia, diventando un punto di riferimento per il divertimento, la crescita sportiva e il ritrovo di tanti atleti delle zone limitrofe. “Non conta la distanza né i sacrifici da fare, ciò che conta è essere in pista, allenarsi con impegno e ottenere risultati significativi”, affermano con orgoglio dal Team Bmx Garlate. Questo spirito trova perfetta espressione nella storia di Davide Cattaneo, 15 anni, residente a Valbrembo, in provincia di Bergamo.

“Studio al Liceo Scientifico Sportivo di Bergamo e pratico la Bmx da più di dieci anni, competendo nella categoria Allievi. La Bmx è una passione che mi coinvolge totalmente, al punto che posso dire sia diventata una necessità. È qualcosa di così affascinante e stimolante che mi dà la forza e la motivazione per allenarmi quasi ogni giorno” spiega il giovane rider.

Davide Cattaneo è un ragazzo deciso e spiega così la sua determinazione: “È proprio così. Per realizzare i miei sogni e obiettivi, devo innanzitutto ringraziare i miei genitori, che fanno tanti sacrifici per supportare la mia passione. Inoltre, sono grato al mio allenatore, che mi segue con la dedizione di una figura paterna, non solo sul piano sportivo, ma anche nella vita quotidiana. E infine, mi trovo davvero bene in casa Bmx Garlate, dove mi sento parte di una grande famiglia”.

Per la stagione 2025, Davide condivide i suoi obiettivi: “Mi aspetto molto per il 2025, soprattutto perché nel 2024 ho lavorato duramente. Spero di riuscire a conquistare qualche titolo. Darò il massimo, non solo per me stesso, ma anche per i miei genitori, la squadra e i nostri sponsor”.