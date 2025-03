Bmx Garlate. Elisa Magni racconta la sua passione e le sue ambizioni

La giovane atleta del Team Bmx Garlate si presenta

“Per me la Bmx, oltre ad essere un divertimento, è uno veicolo come sfogo personale”

GARLATE – Prosegue il cammino del Team Bmx di Garlate con l’introduzione di una giovane rider, Elisa Magni, proveniente da Merate. Nata il 25 luglio 2009, Elisa è attualmente una studentessa al secondo anno del corso di Operatore Informativo presso l’E.C.Fo.P di Vimercate.

Elisa è stata intervistata per presentarsi al pubblico.

Ciao Elisa da quantipratichi la bmx?

“Pratico la Bmx da quattro anni e attualmente sono Allieva secondo anno. Per me la Bmx, oltre ad essere un divertimento, è uno veicolo come sfogo personale, sia a livello fisico che mentale, e ciò mi permette di confrontarmi con altri ragazzi/e che condividono la mia stessa passione”.

Hai quella giornata particolare da raccontarci?

“Non ho un risultato in particolare, da segnalare, che ricordo. Ma una mia personale soddisfazione che voglio condividere, è quella di aver fatto tanti progressi, sia sulla tecnica che sulla velocità, ed avere avuto l’opportunità di essere convocata al campionato europeo l’anno scorso a Verona”.

Non male Elisa. E la giornata no?

“La giornata no, è il regionale nel 2024 ad Olgiate Comasco. Non ero concentrata a dovere, e questa situazione mi ha portata a commettere qualche errore, incappando subito in una caduta, che mi ha costretto ad interrompere la gara, situazione che mi ha procurato un problema ad una spalla, e sono stata costretta a fermarmi e ripartire con la preparazione”.

Prendo spunto per chiederti com’è la tua tabella per quanto concerne gli allenamenti?

“Mi alleno due volte in settimana in pista e 2-3 giorni in palestra”.

Grazie per l’intervista Elisa. Chiudiamo con i ringraziamenti?

“A partire dal presidente Andrea Radaelli, agli allenatori, con i quali in questi quattro anni ho avuto la fortuna di allenarmi, ho trovato delle persone molto preparate, gentili, disponibili e che mi sostengono molto. Ringrazio tutto il team perché siamo come una grande famiglia ed ovviamente ringrazio i miei genitori e mia sorella che mi supportano e sopportano. Nel 2025 spero di continuare a divertirmi, migliorare ed ottenere qualche risultato in gara”.