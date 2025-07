Bmx Garlate. I risultati nel penultimo week-end stagionale a Padova

Il Circuito Nazionale Bmx regala emozioni intense e trionfi memorabili

Due vittorie conquistate e leadership confermata

GARLATE – Il circuito italiano Bmx si avvia verso la conclusione: a Padova, i rider si sono sfidati nel penultimo weekend stagionale, disputando le gare valide per la nona e la decima tappa del circuito nazionale.

I partecipanti alle gare si sono ormai stabilizzati intorno alle 400 unità, con circa una trentina di rider provenienti da Bicimania Quota 20 Garlate. Il team lombardo, come sempre, ha saputo farsi valere, tornando da Padova con due vittorie di categoria e due tabelle da leader.

Si parte da due rider sfortunati. Lorenzo Mazzoleni, Esordiente del II anno (14 anni), è caduto durante la prima manche di sabato riportando un infortunio al polso e, nonostante i tentativi, non ha potuto proseguire la gara. Ancora peggiore la sorte di Marco Balestrazzi, pilota del I anno (13 anni), che domenica mattina, durante le prove, si è procurato una microfrattura al polso, dopo essere già caduto sabato in terza manche. In questa categoria ha gareggiato anche Francesco Caslini.

Passando alle gare dei Giovanissimi, il duo Motta/Marcon (categoria G2, 8 anni) ha confermato anche a Padova la propria solidità: Ryan Motta si è classificato sesto sabato e settimo domenica, mentre Samuele Marcon ha raggiunto il settimo posto sabato e si è spinto fino alla semifinale domenica.

Nella categoria 9 anni (G3), Mattia Accusato ha gareggiato solo sabato, sfiorando l’accesso alla finale. Buona la prestazione di Leonardo Martis (G4, 10 anni), che sabato ha raggiunto i quarti di finale; meno fortunato domenica, quando si è fermato alle manches insieme all’amica Amelia Radaelli.

Nella categoria G5 (11 anni), i migliori a Padova sono stati Mattia Morello e Davide Gatti, entrambi protagonisti nelle semifinali. Sabato Mattia ha subito una caduta, mentre Davide ha avuto la rottura della ruota anteriore; grazie alla ruota prestata da Mattia Accusato, che non correva, Davide ha potuto gareggiare anche domenica, replicando il risultato del giorno precedente. Anche Davide ha raggiunto due semifinali. Pietro Tavola, Diego Casiraghi e Filip Saganiak sono sembrati invece un po’ sotto tono, fermandosi alle manche di qualificazione.

Dopo un periodo un po’ opaco, Riccardo Galeotti (G6, 12 anni) ha vissuto un weekend padovano ricco di soddisfazioni, conquistando il terzo posto domenica e il quarto sabato. Logan Brioschi Pistoia, pur arrivando primo in entrambe le gare, è stato escluso alle manche di qualificazione.

Tra i quattordicenni (Esordienti II anno) sono arrivate due vittorie di tappa grazie a Tommaso Bravi, protagonista di una doppietta su un circuito che storicamente non gli era mai stato favorevole. La sua posizione di leader di categoria è più che meritata e si spera possa essere confermata nell’ultimo weekend a Verona. Buona la prestazione di Matteo Raccagni, che ha ottenuto un sesto posto nella prima giornata; paradossalmente, domenica, pur sembrando in forma, ha raccolto meno, fermandosi in semifinale a causa di una partenza non perfetta.

Nella categoria Open donne 15+, Elisa Magni ha conquistato due incoraggianti ottavi posti. Tra gli Allievi (15 e 16 anni), il team Garlate ha piazzato tre atleti in finale: sabato Davide Cattaneo ha sfiorato il podio con un ottimo quarto posto, domenica Martino Caslini ha saputo agguantare un brillante quinto posto, mentre Alex Gilardi si è distinto con un settimo. Il “peggior” risultato per tutti e tre sono state le semifinali, a testimonianza di un weekend costante e di buon livello. Aronne Tami, reduce da un infortunio, ha sfruttato la prima giornata per un rodaggio, tornando in pista più grintoso nella seconda e raggiungendo i quarti di finale. Alle manche hanno preso parte anche Riccardo Cornaggia, Giorgio Valsecchi e Giacomo Zangani.

Giovanni Caslini è stato l’unico a difendere i colori lecchesi nella categoria Master 17+ e, nonostante l’impegno, si è dovuto fermare alle manche di qualificazione. Nella categoria regina Junior-Elite, Marco Radaelli ha mantenuto salda la leadership, conquistando un secondo posto sabato; domenica non ha partecipato per impegni personali.

Con le biciclette da 24″ (Cruiser), tra gli Allievi si è distinto il solito, instancabile Giorgio Valsecchi, uno dei pochi, se non l’unico, rider a gareggiare contemporaneamente in Bmx e Cruiser. Nella categoria Cruiser 40 & over, Oscar Tami ha ottenuto ottimi risultati, migliorando dal quinto posto di sabato al podio, con il terzo posto di domenica.