Bmx Garlate. Il ritrovo natalizio celebra sport, dedizione e i campioni dell’anno

Celebrazione del titolo italiano di Martino Caslini e i ringraziamenti per la riuscita dell’iniziativa “Adotta la pista”

“È una grande famiglia che cresce insieme, anno dopo anno”

GARLATE – Una giornata speciale, ormai divenuta tradizione, ha visto protagonista la Bmx Garlate: il ritrovo natalizio al ristorante, tra auguri, sorrisi e tanta voglia di stare insieme. Non è stato un semplice pranzo, ma un vero e proprio abbraccio collettivo, dove sport e amicizia si sono splendidamente intrecciati in un clima di festa.

“La soddisfazione è davvero tanta e vi ringrazio per l’ottima riuscita di ‘Adotta la pista’, l’iniziativa lanciata per completare la nostra nuova struttura. La strada da fare è ancora lunga, ma il vostro supporto è stato e sarà fondamentale per il futuro” dichiara Andrea Radaelli, presidente della Bmx Garlate.

“L’iniziativa ha avuto il suo culmine in un bellissimo evento in pista lo scorso primo novembre, durante il quale la società ha simbolicamente ‘venduto’ sezioni di tracciato a famiglie e amici – continua Radaelli – Non solo alcuni sponsor hanno ridenominato le parti in cemento (curve e partenze) per il prossimo triennio 2026-2029”.

Una soddisfazione che è stata pienamente condivisa con i vicepresidenti Gianluca Bonanomi e Gianluigi Spreafico, oltre che con tutti gli allenatori presenti in sala.

“È un grande onore essere qui oggi e percepire questo calore familiare – dichiara Alessandro Bonacina, presidente di Federciclismo Lecco – Quest’anno celebriamo i 30 anni di attività della sezione e colgo l’occasione per invitare tutti voi alle premiazioni che si terranno il 13 dicembre in Sala Ticozzi”.

Parole sincere e toccanti, che hanno ribadito un concetto fondamentale: la Bmx Garlate è innanzitutto una famiglia, cementata da impegno, profonda passione e costante condivisione.

È stato lanciato un nuovo concorso a tema: entro il 10 febbraio, tutti i bambini e ragazzi sono invitati a realizzare un disegno sulla Bmx. Una giuria selezionerà e premierà i tre migliori elaborati.

Il momento più atteso della giornata è stato quello dei premi speciali, un riconoscimento dedicato a storie diverse, ma tutte legate da un unico filo conduttore: la dedizione.

Sono stati premiati: Leonardo Scarpa, per la sua costanza e serietà decennale; pur vivendo a Milano, non ha mai mancato un appuntamento in pista. Giorgio Valsecchi, per l’eccezionale impegno agonistico, avendo disputato tutte le gare di Bmx e Cruiser anche nel 2025, replicando l’impresa dell’anno precedente. Inoltre sono stati premiati, Giovanni Caslini (4° gruppo) e Ryan Motta (3° gruppo): Esempi di impegno quotidiano, premiati per la loro presenza costante agli allenamenti. Infine, Riccardo Cornaggia, il giovanissimo che si è distinto per la sua responsabilità, curando con attenzione la manutenzione della pista.

La festa è poi proseguita con la consegna di un gadget speciale a tutti i riders, suddivisi per gruppi di allenamento, dai più giovani ai più esperti. Un gesto semplice ma significativo, che ha fatto brillare gli occhi dei ragazzi, accompagnati dai rispettivi tecnici, orgogliosi di sentirsi parte di un progetto che li valorizza appieno.

Non sono mancate le “quote rosa”, con la presenza entusiasta di Alice Giussani, Elisa Magni e Amelia Radaelli. Il loro contributo ha portato energia e ha ribadito con forza che la Bmx è, senza dubbio, uno sport per tutti.

Infine, il momento più emozionante è arrivato con la consegna dei premi sportivi che hanno celebrato i titoli regionali e nazionali conquistati: Ryan Motta (campione regionale DH G2), Massimiliano Colombo (campione regionale Cruiser Over 40), Davide Cattaneo (campione regionale Cruiser Allievo) e, in cima a tutti, Martino Caslini, vincitore del titolo di campione italiano Cruiser Allievi.

Riconoscimenti speciali sono stati tributati anche ad Andrea Bravi, Alberto Caslini, Nico Gilardi e Chiara Ciappesoni, premiati per il loro costante e fondamentale sostegno alla società.

Ogni premiazione è stata accolta da un’ondata di applausi, sorrisi e profonda emozione, a sottolineare che dietro ogni medaglia risuona una storia unica, fatta di sacrifici, interminabili allenamenti e pura passione.

La giornata si è conclusa con una splendida lotteria e un brindisi collettivo, rafforzando la consapevolezza che la Bmx Garlate è molto più di una società sportiva. “È una grande famiglia che cresce insieme, anno dopo anno, animata dalla stessa voglia di correre veloce e di condividere ogni traguardo” concludono dalla società.