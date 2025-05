BMX Garlate in Coppa Europa: un fine settimana difficile a Lempdes

Nel weekend del 10-11 maggio, la Coppa Europa BMX ha visto 1350 iscritti da tutta Europa, con la BMX Garlate impegnata tra le difficoltà

LAMPDES (Francia) – Un fine settimana difficile per i piloti della BMX Garlate, impegnati nella tappa francese di Coppa Europa a Lempdes. Quattro i rider al via, ma la pista transalpina si è rivelata ostica, condizionando le prestazioni e causando anche qualche contrattempo per gli organizzatori della gara.

Nella categoria Élite, Marco Radaelli, giovane under della BMX Garlate, ha partecipato alla competizione con la maglia della nazionale italiana. Purtroppo, il suo percorso si è fermato agli ottavi di finale, dove non è riuscito a qualificarsi per il turno successivo, deludendo le aspettative. Per Radaelli, l’esperienza in Francia si è conclusa troppo presto, ma il giovane atleta avrà sicuramente l’opportunità di rifarsi nelle prossime gare.

Anche nella categoria Boys 15/16 anni non è andata meglio. Martino Caslini e Alex Gilardi sono stati eliminati sabato ai sedicesimi di finale e domenica agli ottavi. Entrambi i giovani atleti avevano il potenziale per arrivare almeno ai quarti, ma purtroppo non sono riusciti a esprimersi al meglio, subendo il fascino di una pista che ha messo alla prova anche i piloti più esperti.

Una nota positiva arriva dalla categoria Boys 14 anni, dove Tommaso Bravi, convocato con la selezione lombarda, ha ottenuto un dodicesimo posto nella gara di sabato. Tuttavia, la competizione è stata interrotta alle semifinali a causa dei numerosi infortuni verificatisi in pista. Di conseguenza, le posizioni finali sono state assegnate in base ai risultati delle batterie precedenti. Nonostante questo, Bravi ha dimostrato grinta e capacità, riuscendo a qualificarsi per i quarti di finale nella giornata di domenica.

La Coppa Europa si conferma ancora una volta come una competizione di altissimo livello, con 1350 iscritti da tutta Europa, che testimoniano la grande attenzione che la disciplina sta ricevendo a livello internazionale. Nonostante le difficoltà, i giovani atleti della BMX Garlate hanno portato a casa importanti esperienze che, sicuramente, saranno fondamentali per il loro percorso di crescita.

La competizione ha avuto luogo durante un weekend che ha visto molti alti e bassi per i piloti, ma anche il riconoscimento del valore delle gare internazionali, che offrono sempre sfide stimolanti e imprevedibili.