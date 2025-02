Bmx Garlate. Jarno Roveda, tra scuola e sport

Il giovane talento si racconta

“Per me la Bmx non è solo uno sport, ma una vera e propria passione”

GARLATE – Prosegue il percorso del Team Bmx di Garlate con la presentazione di un rider, proveniente dalla provincia di Bergamo: Jarno Roveda. A 16 anni, il giovane atleta di Cisano Bergamasco è attualmente al terzo anno dell’Istituto Cesare Pesenti di Bergamo, dove frequenta il corso di Meccanico d’Auto.

Jarno è stato intervistato per presentarsi al pubblico.

Ciao Jarno. Da quanti anni sei nel mondo della Bmx?

“Pratico Bmx da 5 anni e attualmente sono nella categoria Junior sport. Per me la Bmx non è solo uno sport, ma una vera e propria passione. Ci metto tutto me stesso, perché è il mio modo di sfogarmi, liberare la mente e avere sempre nuovi obiettivi da raggiungere, che mi aiutano a motivarmi ogni giorno”.

Giornate particolari da segnalarci?

“Non ho un miglior risultato in particolare. Quello che mi rende più soddisfatto è essere riuscito a colmare il divario con i miei compagni, nonostante abbia iniziato più tardi di loro”.

La tua settimana di “lavoro”?

“Mi alleno tre volte a settimana in pista con il coach Andrea Radaelli, più qualche sessione extra a casa con scatti o corsa”.

Una promessa che vuoi fare al team?

“Metterò sempre più energia e passione nella Bmx”.

Ringraziamenti?

“Grazie per tutti i consigli e gli incoraggiamenti che mi permettono di crescere e di andare avanti in questa specialità. Un ringraziamento speciale al mio coach Andrea Radaelli, che per me è come un secondo padre. Con lui mi confido su tutto. È un bravissimo tecnico, mi incoraggia sempre e cerca di tirare fuori tutta la grinta che ho. Un grazie speciale va anche a mia mamma, che fa di tutto per non farmi mancare niente ed è la mia più grande ‘fan'”.

Ed infine, che 2025 sarà?

“Dal 2025 mi aspetto molti risultati, sia a scuola che, soprattutto, nella Bmx”.