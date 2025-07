Bmx Garlate. Martino Caslini campione italiano Bmx

La Bmx Garlate protagonista ai Campionati Italiani di Padova

Ben 25 rider in gara

PADOVA – Un fine settimana da incorniciare per la Bmx Garlate, protagonista assoluta ai Campionati Italiani di Bmx e Cruiser andati in scena a Padova. Ben 25 rider schierati dalla società garlatese, che chiude la doppia rassegna tricolore con risultati eccezionali: un titolo italiano, una storica tripletta nella categoria Allievi, e i podi di Marco Radaelli e Riccardo Galeotti, a conferma della solidità del lavoro svolto da tecnici e atleti.

Sabato, giornata dedicata alle competizioni con biciclette da 24 pollici (Cruiser), la Bmx Garlate ha letteralmente dominato la categoria Allievi (15/16 anni), firmando un’impresa memorabile: un podio interamente garlatese. A conquistare il titolo italiano è stato Martino Caslini, autore di una stagione straordinaria. Sul podio con lui anche Davide Cattaneo, secondo, e Alex Gilardi, terzo, per una tripletta storica che esalta il valore e la preparazione dei giovani rider della società. Un dominio assoluto, destinato a restare nella memoria.

Nella categoria Over 40, Oscar Tami ha chiuso la finale all’ottavo posto. Una partenza non ideale ha condizionato il risultato, ma la sua gara è stata comunque intensa e combattiva, mettendo in mostra grande determinazione e tenacia.

Domenica si sono svolte le gare con biciclette da 20 pollici. Nei G5 (11 anni), Pietro Tavola ha raggiunto la finale, chiudendo all’ottavo posto. Da segnalare la brillante prestazione di Riccardo Galeotti nei G6 (12 anni), che con grande grinta ha conquistato un meritato terzo posto sul podio.

Splendida anche la prestazione di Marco Radaelli, che ha scelto di competere nella categoria élite nonostante sia ancora under 23. Una sfida ambiziosa affrontata con grande maturità, che gli ha valso un prestigioso secondo posto, confermando le sue eccellenti doti tecniche e il costante progresso.

Molto bene anche i più giovani: Samuele Marcon, nella categoria G2 (8 anni), ha chiuso in sesta posizione, mentre Ryan Motta si è piazzato quinto. Tra gli Esordienti del secondo anno (14 anni), Matteo Raccagni ha sfiorato il podio con una gara entusiasmante, chiudendo al quarto posto. Finale raggiunta anche da Alex Gilardi, che si è distinto con un solido quinto posto in una delle categorie più competitive.

La Bmx Garlate torna da Padova a testa alta e con il cuore colmo di orgoglio. I risultati conquistati sono il frutto di un lavoro tecnico attento, della passione dei rider e dell’impegno quotidiano di una società che crede profondamente nel valore dello sport giovanile. Il successo ai Campionati Italiani conferma la qualità del progetto Bmx Garlate, sempre più protagonista nel panorama nazionale.