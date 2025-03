Bmx Garlate. Presentazione stagione sportiva 2025

Oltre 90 atleti pronti a sfidarsi in pista

La squadra guarda al futuro con l’ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi

GARLATE – Oltre 90 atleti, suddivisi in cinque gruppi di allenamento, numerosi genitori e una grande passione per il mondo della Bmx e i suoi partner: domenica mattina, Bmx Garlate ha ufficialmente dato il via alla stagione 2025 in pista.

“In attesa della conclusione dei lavori di ampliamento del centro, Bmx Garlate riesce ogni anno a ritagliarsi uno spazio importante, sia per quanto riguarda l’adesione e i tesseramenti dei piloti, sia sotto il profilo agonistico, ottenendo ottimi risultati, con alcuni piloti che fanno parte del circuito della nazionale. Dietro a tutto ciò – afferma Bonacina – c’è un grande lavoro di squadra e una società attiva e competente”.

Una straordinaria sfilata di talenti ha entusiasmato i presenti, con giri in pista mozzafiato che hanno visto protagonisti grandi e piccini, uniti dalla stessa passione.

“Ogni anno è una sfida e ogni stagione porta con sé un grande impegno. Con coloro che mi affiancano, siamo ogni giorno in pista, dal lunedì alla domenica, per gestire gli allenamenti e seguire i piloti. Da marzo a ottobre siamo impegnati nelle gare in Italia e all’estero, e non è affatto semplice. Inoltre, è fondamentale gestire quasi 100 piloti, ciascuno con le proprie caratteristiche e personalità. Il nostro obiettivo è ampliare il numero di tesserati e continuare a crescere” spiega Andrea Radaelli, presidente della Bmx Garlate.

“Un grazie va ai nostri sponsor, alla nostra amministrazione comunale, alle autorità, ai dirigenti, ai tecnici, ai genitori e ai piloti stessi – continua Radaelli – Insieme abbiamo costruito qualcosa di importante, che ci ha reso un punto di riferimento sia a livello regionale che nazionale”.

Radaelli spiega i prossimi traguardi: “Il nostro obiettivo principale è completare il centro, e spero che entro l’autunno di quest’anno potremo finalmente ritrovarci tutti insieme per festeggiarlo. Naturalmente, siamo anche impegnati nella crescita e nel benessere dei nostri giovani, con l’aspirazione che alcuni di loro possano entrare a far parte della nazionale. Sarebbe un traguardo davvero significativo”.

L’attività agonistica della Bmx Garlate riprenderà il prossimo fine settimana, sabato 22 e domenica 23 marzo, con la prima e la seconda prova del circuito Italiano, che si terranno a San Giovanni Lupatoto (VR).

Il roster della Bmx Garlate, presentati a gruppi, ed accompagnati dai vari tecnici: