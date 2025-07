Bmx Garlate protagonista agli Europei in Lettonia

Oltre 1.200 atleti a Valmiera

LETTONIA – I Campionati Europei Bmx Racing 2025 si sono conclusi con grande successo a Valmiera, in Lettonia, dove dal 10 al 13 luglio la storica pista Māris Štrombergs ha ospitato oltre 1.225 atleti provenienti da 24 nazioni.

L’evento ha brillato per la massiccia partecipazione, l’alto livello delle competizioni e la crescita tecnica dei riders, offrendo uno spettacolo avvincente per gli appassionati di Bmx Racing europeo. Tuttavia, per la società Bmx Garlate i risultati sono stati meno soddisfacenti, evidenziando alcune difficoltà che non hanno rispecchiato l’andamento generale della manifestazione.

Per la squadra garlatese si distingue la brillante performance di Martino Caslini, che ha raggiunto la finale nella categoria Cruiser Boys 15-16, concludendo in un positivo ottavo posto. Nella stessa categoria, Alex Gilardi ha sfiorato l’accesso alla finale, fermandosi in semifinale con un ottimo quinto posto.

Sabato gli atleti sono tornati in pista per le gare di Bmx: Martino Caslini ha combattuto con grande determinazione, fermandosi però agli ottavi di finale. Alex Gilardi, dopo un promettente avvio, ha dovuto arrendersi durante la manche, mentre Marco Radaelli ha raggiunto i quarti di finale nella categoria Open, dimostrando grinta e potenziale, pur partendo con aspettative più ambiziose.

Da segnalare anche l’ottima prova di Riccardo Galeotti nella categoria Boys 12, che ha raggiunto la semifinale, confermando una crescita costante e promettente.

“Un Europeo che ha regalato emozioni, esperienza internazionale e tanta motivazione ai nostri giovani atleti per continuare a migliorarsi” concludono dal Team Bmx.