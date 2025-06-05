Bmx Garlate. Seconda prova del Trofeo Lombardia di Bmx

Vittorie, podi e leadership di categoria

Gare disputate a Olgiate Comasco

OLGIATE COMASCO (CO) – La stagione agonistica della Bmx è in pieno fermento: il calendario della FCI Lombardia ha infatti previsto a Olgiate Comasco le gare valide per la seconda prova del circuito del Trofeo Lombardia.

Come di consueto, si è registrata una massiccia presenza di rider, con il team Bicimania Quota 20 Garlate guidato per l’occasione da Lorenzo Rovelli e Simone Carenini, subentrati ad Andrea Radaelli, impegnato in Olanda con Marco per una trasferta di Coppa Europa. La squadra lecchese, schierata nel Trofeo Lombardia con quaranta atleti, ha conquistato tre vittorie di categoria, numerose finali e può vantare ben cinque rider in testa alle rispettive classifiche.

Nei G1 (7 anni), Samuele Sancassani si è piazzato ottavo, mentre nei G2 (8 anni) Ryan Motta ha consolidato la sua posizione in classifica generale conquistando la medaglia d’argento, con il compagno Samuele Marcon subito alle sue spalle, arrivando quarto. Mattia Accusato (G3, 9 anni) ha ottenuto lo stesso piazzamento, mentre Paolo Dell’Aquila si è classificato sesto. Nei G4 (10 anni), Leonardo Martis è tornato sul podio con un ottimo terzo posto, seguito da Samuel Testa, settimo. Da segnalare anche l’ottima prestazione di Amelia Radaelli, vincitrice della finale B.

Nei G5 (11 anni), Mattia Morello ha conquistato un ottimo quarto posto, precedendo i compagni di squadra Pietro Tavola e Davide Gatti. Nella finale B, Gabriele Cattaneo si è classificato quarto. Alle manches hanno partecipato anche Diego Casiraghi e Achille Sancassani. Nei G6 (12 anni), Riccardo Galeotti ha chiuso al quarto posto, mentre in gara si è distinto anche Edoardo Panza.

Saliamo nelle categorie agonistiche: negli Eso I anno (13 anni), Marco Balestrazzi si è classificato ottavo, mentre alle manche hanno partecipato anche Francesco Caslini e Alessandro Maria Brini. In fascia II (14 anni), Tommaso Bravi ha consolidato la leadership con una gara impeccabile, conquistando una vittoria meritata. A breve distanza, è arrivato l’altro rider del team garlatese, Matteo Raccagni. Sesto posto per Lorenzo Mazzoleni, mentre Giacomo Festa si è fermato in semifinale.

Negli Allievi (15/16 anni), la BMX Garlate schiera tre piloti in finale: Martino Caslini, Alex Gilardi e Davide Cattaneo. Purtroppo, mentre si giocavano il podio, sono tutti caduti. In curva tre, Alex ha preso la traiettoria interna in testa, Martino ha provato a superarlo affiancandolo sul lato interno, ma la manovra è fallita a causa della perdita di aderenza della ruota anteriore, provocando la caduta che ha coinvolto anche i compagni di squadra.

Al termine della gara, la classifica ha registrato Alex sesto, Davide settimo e Martino ottavo, con qualche escoriazione e una visita al pronto soccorso. Da segnalare anche le semifinali raggiunte da Giacomo Zangani e Riccardo Cornaggia, oltre alla partecipazione alle manche di Giorgio Valsecchi, Carlo Colombo ed Elisa Magni, quest’ultima leader nella categoria Allieve.

Nei Master 17+, Giovanni Caslini si è classificato quarto, mancando il podio solo nel finale di gara. Daniele Biffi ha chiuso sesto e Leonardo Scarpa settimo. Le biciclette Cruiser (ruote da 24″) continuano a regalare ottimi risultati ai rider lecchesi: Giorgio Valsecchi (Allievo) ha conquistato il primo posto, mentre Oscar Tami si è imposto negli Over 40, sottraendo la leadership a Massimiliano Colombo, che a metà gara ha perso un pedale ed è giunto ottavo.

Marco Tavola ha ottenuto un ottimo sesto posto. In gara anche Luca Testa e Marco Alessandro Motta. Purtroppo, si segnala la caduta di Matteo Panzeri tra i Cruiser Allievi, che gli ha provocato la frattura scomposta della clavicola. Da evidenziare infine le prestazioni degli Apripista: Francesco Bertolotti, Alice Giussani, Leonardo Ielasi, Martin Motta e Giulio Tavola. Grazie a questi risultati, il team consolida la seconda posizione nella classifica a squadre.