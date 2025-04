Bmx Garlate. Vittorie, podi e tante emozioni nel Circuito Italiano Bmx

Hanno gareggiato circa una trentina di riders della società garlatese

Il prossimo appuntamento è a Vigevano, a metà maggio

GARLATE – Circa una trentina di riders della società garlatese Bicimania Quota 20 hanno partecipato a Rivignano (UD), dove si sono svolte la terza e quarta tappa del Circuito Italiano. Il circuito della BMX italiana ha fatto tappa in Friuli, approfittando del lungo weekend del 25 aprile.

Il meteo è stato incerto, con sabato piovoso e caratterizzato da diverse cadute, mentre domenica il tempo è stato asciutto e fresco. La società di Garlate, tra conferme e alcune sorprese, ha conquistato numerosi podi, tra cui due vittorie di categoria.

Nella prima giornata, Tommaso Bravi, pilota della categoria Esordienti II anno (14 anni), ha ottenuto una vittoria quasi inaspettata sabato, grazie alla caduta di due avversari. Con questo trionfo, Bravi ha conquistato anche la tabella di leader di categoria. Nella finalissima, ha preso parte anche Matteo Raccagni, che ha concluso al quinto posto.

Nelle altre categorie, Oscar Tami (Cruiser 40 & over) è tornato a gareggiare nel circuito Italiano con grande determinazione, conquistando un brillante sesto posto. Nei G5 (11 anni), il finalista lecchese è stato Gabriele Cattaneo, che, in una delle sue giornate di grazia, è riuscito a chiudere ottavo.

Nei G6 (12 anni), Riccardo Galeotti ha sfiorato la vittoria: dopo un sorpasso spettacolare in prima curva, ha comandato la gara fino a metà percorso, per poi cedere al recupero di un avversario, terminando al secondo posto.

Ottima performance di Marco Balestrazzi nella categoria Esordienti I anno (13 anni), che con grande determinazione ha conquistato un meritato settimo posto in finale. Nella categoria Allievi (15/16 anni), Alex Gilardi, sesto, e Martino Caslini, settimo, hanno ottenuto punti preziosi per la squadra. Grazie anche al loro impegno, la BMX Garlate si è posizionata al settimo posto nella speciale classifica a squadre. Infine, nella categoria Elite, Marco Radaelli ha centrato un eccellente secondo posto nella prima giornata di gare.

Elisa Magni, nella categoria Allievi, ha disputato solo le manche venerdì, ma è riuscita a conquistare un ottimo sesto posto finale. Il giorno successivo, si è riconfermata con un’altra solida performance, chiudendo all’ottavo posto.

Sabato, il team Garlate ha conquistato la vittoria nella categoria Elite grazie a Marco Radaelli, che ha dominato la gara con grande autorità. Ottimi anche i piazzamenti di Oscar Tami e Matteo Raccagni: Tami ha ottenuto un brillante secondo posto tra i Cruiser 40 & over, con una performance davvero di livello, mentre Matteo ha conquistato il terzo gradino del podio nella categoria Esordienti II anno (14 anni). Nei G2 (8 anni), Ryan Motta ha migliorato la sua prestazione, classificandosi sesto.

Tra gli Esordienti II anno (14 anni), il Bicimania Garlate ha completato una splendida giornata con il meritatissimo quinto posto di Lorenzo Mazzoleni e il sesto di Tommaso Bravi. Nella categoria Allievi (15/16 anni), altri due finalisti: Martino Caslini si è confermato con un ottimo ottavo posto, mentre Davide Cattaneo ha chiuso al quinto. Alex Gilardi, purtroppo, è stato eliminato in semifinale.

Tra gli altri semifinalisti ci sono state conferme e piacevoli sorprese. In particolare, merita una menzione speciale la gara di Diego Casiraghi (G5), che, inizialmente abbattuto e convinto di essere fuori dalla competizione dopo le manche, ha invece passato il turno per un soffio, superando poi brillantemente i quarti di finale e chiudendo con un ottimo settimo posto in semifinale.

Gli altri semifinalisti lecchesi sono stati Mattia Accusato (G3), Mattia Morello, Pietro Tavola e Davide Gatti (tutti G5), nonché Logan Brioschi Pistoia e Riccardo Galeotti (G6). Il prossimo appuntamento è a Vigevano, a metà maggio.