Sabato 2 e domenica 3 marzo due giornate di sport sui campi della bocciofila Garlatese

Alla società vincitrice verrà assegnato il trofeo Amedeo Rota in memoria del fondatore della ferramenta Venerota

GARLATE – E’ tutto pronto per la 25^ edizione del trofeo di bocce alla memoria di Amedeo Rota.

La kermesse è in programma sabato 2 e domenica 3 marzo, come da tradizione, sui campi della bocciofila Garlatese (via Dopolavoro, 1).

Si comincia nella giornata di sabato con una gara special olympics con premi per tutti i partecipanti. Il giorno successivo, invece, sarà la volta della gara nazionale a coppia tabella B.

Alla società vincitrice verrà assegnato il trofeo Amedeo Rota, in memoria del fondatore della Ferramenta Venerota di Lecco, sponsor dell’appuntamento sportivo.