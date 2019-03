Gare spettacolari sui campi della bocciofila Garlatese per ricordare il fondatore della Ferramenta Venerota

Mattia Visconti – Davide Ceresoli superano in finale per 12-2 Walter Barilani – Roberto Signorini

GARLATE – Due giorni di sport alla bocciofila Garlatese con la 25^ edizione del Trofeo Amedeo Rota alla memoria.

Durante tutta la giornata di domenica numerose coppie si sono sfidate su diversi campi per la conquista del trofeo dedicato alla memoria del fondatore della Ferramenta Venerota, sponsor dell’appuntamento sportivo.

Una gara dagli elevati contenuti tecnici che ha richiamato a Garlate, sede delle finali, un folto pubblico come da tempo non se ne vedeva.

La vittoria finale è andata alla coppia Mattia Visconti – Davide Ceresoli (Bocciofila Familiare Tagluno) che ha superato con il punteggio di 12-2 la coppia formata da Walter Barilani e Roberto Signorini (Bocciofila Alto Verbano).

Al terzo posto troviamo la coppia formata da Ferdinando Paone e Marco Zanotta (Federazione Svizzera) che ha superato Luigi Panza ed Enrico Palumbo (Orobica Slega).

Seguono dal 5° all’8° posto: Roberto Luzzi – Venanzio Fumiatti (Ubm Morbegno); Giulian Leonard Scutariu – Tudor Adrian Scurariu (Corona Ferrea), Renato Biancotto – Massimiliano Chiappella (Possaccio) e Attilio Cerati – Gianluca Curioni (Fulgor).

Soddisfatti gli organizzatori, in particolare Giuseppe Riva, presidente del Comitato di Lecco e amico di Amedeo Rota: “In occasione dei 25 anni del trofeo abbiamo voluto fare qualcosa di particolare ed è stata proprio una bella manifestazione”.

Al sabato preludio con gli Special Olymics

La due giorni del Trofeo Amedeo Rota si è aperta nella giornata di sabato quando a calcare i cambi della bocciofila Garlatese sono stati i ragazzi degli Special Olympics. Una trentina di atleti, 15 da Lecco e 15 da Cremona, si sono affrontanti in un clima di agonismo e allegria. La giornata si è conclusa con premi per tutti gli atleti in gara.