Calcio Eccellenza. Brianza Olginatese corsara ad Almenno S. Salvatore; pari ricco di gol per la Manara

Importante colpo in trasferta per Delpiano (1-2 in casa del Lemine Almenno)

Abaterusso muove la classifica col 3-3 contro la Trevigliese

LECCO – Come nella scorsa giornata, il bilancio del quarto turno d’andata per le formazioni lecchesi impegnate nel girone B d’Eccellenza parla di una vittoria e un pareggio. A vincere, come domenica scorsa, è la Brianza Olginatese mente la Luciano Manara muove ancora la classifica ma solamente con un pareggio.

I ragazzi di Delpiano sono riusciti ad espugnare il terreno di gioco del Lemine Almenno col punteggio di 2-1 grazie alle marcature di Pizzini e Belingheri. Il pareggio ricco di gol (3-3), ottenuto dalla formazione di Abaterusso in trasferta contro la Trevigliese, porta invece le firme di Mangili, Di Luccio e Cisternino.

La classifica vede ora la Brianza Olginatese al quinto posto con 7 punti all’attivo. La Luciano Manara resta in penultima posizione con solamente 2 punti. Dando infine uno sguardo al calendario nel prossimo turno la Brianza Olginatese sarà impegnata ancora in trasferta, questa volta sul campo dello Scanzorosciate, mentre la Luciano Manara tornerà a giocare tra le mura amiche dove riceverà la Vertovese.

La classifica

Tritium 12

Mapello 10

Forza e Costanza 8

San Pellegrino 8

Brianza Olginatese 7

Lemine Almenno 7

Leon 7

Club Milanese 6

Juvenes Pradalunghese 6

Cisanese 6

Scanzorosciate 6

Trevigliese 3

Vertovese 3

AltaBrianza Tavernerio 3

AlbinoGandino 2

Zingonia Verdellino 2

Luciano Manara 2

Valcalepio 1