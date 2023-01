Calcio Eccellenza. Brianza Olginatese e Luciano Manara ripartono in quarta

Delpiano fa poker in casa del Valcalepio (1-4)

Quattro gol anche per Abaterusso contro la Cisanese (4-1)

LECCO – Si apre nel migliore dei modi il 2023 di Brianza Olginatese e Luciano Manara. Nelle gare valide per la prima giornata di ritorno del girone B d’Eccellenza la formazione di Delpiano supera in trasferta il Valcalepio per 4-1 (doppietta Pizzini e gol di Granillo e Torri); con lo stesso risultato, ma tra le mura amiche, i ragazzi di Abaterusso hanno invece regolato la Cisanese (due reti di Lizzola, un gol a testa per Oggionni e Conti).

Grazie al successo odierno la Brianza Olginatese aggancia il Lemine Almenno al quarto posto, a quota 30 punti, rilanciandosi a tutti gli effetti in ottica playoff. La Luciano Manara dal canto suo batte un colpo importante per la lotta salvezza, centrando la terza vittoria stagionale che la porta a 15 punti in classifica, con un margine di +4 dalla retrocessione diretta in Promozione.

Dando infine uno sguardo al calendario nel prossimo turno la Brianza Olginatese se la vedrà contro l’AlbinoGandino, formazione attualmente ultima in classifica ma che oggi ha costretto al pareggio il Mapello vicecapolista; la Luciano Manara sarà invece impegnata sul non facile campo della Juvenes Pradalunghese.

Classifica

Tritium 45

——————————–

Mapello 40

Leon 33

Brianza Olginatese 30

Lemine Almenno 30

——————————-

Forza e Costanza 29

Juvenes Pradalunghese 28

Scanzorosciate 28

Club Milanese 27

San Pellegrino 24

Altabrianza Tavernerio 23

Cisanese 23

——————————

Trevigliese 20

Zingonia Verdellino 18

Luciano Manara 15

Vertovese 15

—————————–

Valcalepio 11

AlbinoGandino 10