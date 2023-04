Calcio Eccellenza. Due sconfitte per Brianza Olginatese e Luciano Manara

L’Altabrianza Tavernerio si impone 2-1 sui ragazzi di Delpiano

Lo Scanzorosciate cala il tris (0-3) alla formazione di Abaterusso

LECCO – La penultima giornata del girone B d’Eccellenza fa registrare due sconfitte per Brianza Olginatese e Luciano Manara.

La formazione di Delpiano è stata battuta 2-1 dall’Altabrianza Tavernerio mentre quella di Abaterusso ha subito una sconfitta per 3-0 per mano dello Scanzorosciate. La classifica vede la Brianza Olginatese sempre in terza posizione; la Luciano Manara scivola invece al penultimo posto.

L’ultima giornata di campionato vedrà la Brianza Olginatese ospitare il Mapello; la Luciano Manara si giocherà invece la salvezza sul campo del Leon.

Classifica

Tritium 79

————————————-

Mapello 72

Brianza Olginatese 63

Leon 53

Altabrianza Tavernerio 50

————————————-

Lemine Almenno 50

Juvenes Pradalunghese 50

Scanzorosciate 46

Club Milanese 45

Cisanese 43

Trevigliese 40

Forza e Costanza 39

————————————-

San Pellegrino 38

Valcalepio 36

Zingonia Verdellino 35

Vertovese 32

————————————

Luciano Manara 31

Albinogandino 24