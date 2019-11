I bianconeri battono 4-2 la Trevigliese

Pari (2-2) nel big match tra Casatese e Vis Nova Giussano

LECCO – E’ una domenica positiva quella delle due formazioni lecchesi impegnate nel girone B del campionato d’Eccellenza.

L’Olginatese batte 4-2 la Trevigliese al termine di una partita pazza e dalle mille emozioni, mentre la Casatese pareggia 2-2 nel big match contro la capolista Vis Nova Giussano.

A decidere la sfida di Olginate sono i gol di Puccio e Belingheri, nel primo tempo, e di Gregoriadis e Alfano nei minuti finali del match, dopo che gli ospiti avevano pareggiato i conti con le reti di Zanga e Arrigoni. I tre punti odierni confermano il quinto posto dei bianconeri, ora ad un solo punto di distanza dal duo composto da AlbinoGandino e Casatese.

Proprio la Casatese ha gettato al vento una grandissima opportunità di fare un balzo in classifica, facendosi rimontare per due volte dalla capolista Vis Nova. Il punto ottenuto può comunque considerarsi positivo, dato che nel finale la formazione di Giussano ha sfiorato più volte la terza rete. In precedenza Berberi aveva aperto le marcature, mentre Fall aveva riportato la Casatese avanti dopo il pareggio di Caruso. Il definitivo pareggio porta la firma di Cavalli.

I biancorossi restano dunque in terza posizione al pari dell’AlbinoGandino e con un ritardo di tre punti dalla Luisiana e di quattro dalla Vis Nova.