Calcio Promozione. Il GrentArcadia espugna il campo del Galbiate

Vittorie anche per Aurora Olgiate e MissagliaMaresso

Calolziocorte e ColicoDerviese si fermano sul pari

LECCO – Si è chiuso con un successo esterno per 2-1 il derby lecchese che ha visto il GrentArcadia impegnato sul terreno gioco del Galbiate. A vincere sono anche Aurora Olgiate e MissagliaMaresso, che ottengono i tre punti imponendosi rispettivamente per 5-2 sul Lissone e per 1-3 sulla Concorezzese.

Si fermano invece sul pari Calolziocorte e ColicoDerviese, le quali impattano 3-3 contro la Vibe Ronchese e 2-2 contro il Biassono. A chiudere il quadro la sconfitta interna per 3-1 rimediata dal Costamasnaga per mano della Speranza Agrate.

Classifica

Nuova Sondrio 56

————————–

Arcellasco 48

Cavenago 43

Biassono 42

Calolziocorte 41

————————-

Casati Arcore 40

Speranza Agrate 39

ColicoDerviese 31

Concorezzese 30

Vibe Ronchese 29

GrentArcadia 28

————————

Lissone 28

Costamasnaga 24

Aurora Olgiate 23

Galbiate 21

———————-

MissagliaMaresso 8