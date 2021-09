Arioli cade 2-0 sul campo della Folgore Caratese

Biancorossi sconfitti 2-1 in casa dell’Arconatese

LECCO – E’ un esordio in campionato amaro quello delle due formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Serie D. Sia per la Brianza Olginatese che per la Casatese la prima giornata non regala gioie, con due sconfitte maturate sui campi di Folgore Caratese e Arconatese.

In Brianza la formazione di Arioli cade sotto i colpi di Caiazza e Troiano, a segno rispettivamente al 19′ del primo tempo e alla mezz’ora della ripresa. A Busto Garolfo invece i ragazzi di Mazzoleni vanno in svantaggio al 5′, quando Siani realizza l’1-0. Recino pareggia comunque subito i conti su rigore (11′). Dopo il gol del pareggio la Casatese costruisce molto ma non riesce a concretizzare. L’Arconetese invece è cinica e al 63′ trova il gol vittoria nuovamente con Siani.

Nel prossimo turno la Brianza Olginatese cercherà il riscatto contro la Real Calepina; la Casatese riceverà invece la visita dello Sporting Franciacorta.