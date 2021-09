Gaeta e Corbetta griffano il successo della Brianza (2-0)

La Casatese cade in casa sotto i colpi dello Sporting Franciacorta (2-3)

LECCO – Un successo e una sconfitta: è questo il resoconto della seconda giornata di campionato di Serie D (girone B) per le formazioni lecchesi. Ad ottenere i tre punti e la Brianza Olginatese che supera 2-0 il Real Calepina grazie ai gol di Gaeta (63′) e Corbetta (68′), riscattando così il ko rimediato nell’esordio stagionale sul campo della Folgore Caratese.

Niente da fare invece per la Casatese che esce con le ossa rotte dal match casalingo che l’ha vista opposta allo Sporting Franciacorta. La formazione bresciana si impone 3-2 al termine di un match ricco d’emozioni e ribaltamenti di fronte. Alla Casatese non basta il gol del momentaneo 1-0, siglato da Recino al quarto d’ora su rigore, e a nulla serve la rete della speranza messa a segno sul 3-1 da Sala all’84’.

Per i biancorossi si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella maturata contro l’Arconatese. La classifica vede dunque i ragazzi di Mazzoleni ancora fermi a quota 0; per la truppa di Arioli quelli di oggi sono invece i primi tre punti messi in cascina.

Per quanto riguarda infine il prossimo turno la Brianza Olginatese sarà di scena sul campo del Caravaggio mentre la Casatese dovrà cercare riscatto in casa del Real Calepina.