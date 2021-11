Casatese più propositiva, Brianza Olginatese cinica

Mazzoleni scende in quarta posizione, Arioli sempre a centro classifica

CASATENOVO – Non sono mancati gol e spettacolo nell’atteso derby lecchese di Serie D che sul sintetico di Rogoredo ha visto opposte Casatese e Brianza Olginatese. Il risultato finale recita 2-2, con i biancorossi che possono recriminare per le molte occasioni da gol costruite e non concretizzate i bianconeri che dal canto loro hanno saputo resistere agli attacchi per poi colpire in ripartenza.

La partita

L’equilibrio in campo regge pochissimo: al 12′ gli ospiti passano quando Viganò insacca di testa sugli sviluppi di un calcio da fermo. La reazione dei padroni di casa però è veemente e porta ad un rapido ribaltamento del risultato. Al 21′ Recino pareggia i conti con una grande azione personale, al 23′ Fusi sigla il 2-1 colpendo in modo forte e preciso da fuori area.

A questo punto la Casatese preme sull’acceleratore cercando con insistenza la terza rete. Rete che però non arriva, col primo tempo che dunque si chiude sul 2-1.

Nella ripresa sono sempre i ragazzi di Mazzoleni a fare la parita; la Brianza Olginatese ha il merito di resistere e al 59′ colpisce in contropiede con Ekuban che pareggia i conti con un diagonale.

Anche nell’ultima mezz’ora le squadre continuano ad affrontarsi senza troppi tatticismi. I ragazzi di Arioli sfiorano il colpaccio prima con Cavagna e poi ancora con Ekuban; tra le due occasioni Pontiggia ha un’ottima chance per riportare avanti la Casatese. Il punteggio però non varia più e la gara si chiude sul 2-2.

Classifica e calendario

Per quanto riguarda la classifica la Casatese perde terreno rispetto alla vetta, che ora dista tre lunghezze. La Brianza Olginatese col punto ottenuto si porta a quota 14 punti con un margine di vantaggio di cinque lunghezze sulla zona calda.

Dando uno sguardo infine al calendario nel prossimo turno la Casatese ospiterà il Brusaporto; la Brianza Olginatese riceverà invece la visita del Desenzano Calvina vicecapolista.