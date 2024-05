Campionato Regionale Csi di corsa su strada, la Virtus Calco vince la prima prova

A Valgreghentino ha preso il via il 20° Campionato Regionale Csi Lombardia

Gara valida anche come 3^ prova della Gran Combinata Csi provinciale

VALGREGHENTINO – Con l’organizzazione del Gso V Unite, sabato scorso si è svolta la gara regionale Csi di corsa su strada, con il patrocinio del comune di Valgreghentino e con la partecipazione del gruppo Animatori Oratori Valgre&Villa e della Pro Loco. La prova era valida anche per il Csi provinciale come 3^ prova della Gran Combinata. In gara dai Cuccioli fino ai Veterani B, premiati i primi tre atleti e le prime 5 società. Percorsi dai 400m (Cuccioli) fino ai 6600m dagli Juniores/Amatori B. Poco meno di 300 atleti, 24 società, 12 del comitato di Lecco, 5 di Sondrio, 2 a testa di Milano, Como, Lodi e 1 di Mantova.

Il Gs Virtus Calco vince la prima prova

1543 punti per il Gs Virtus Calco che vince la 1^ prova del campionato Regionale di corsa su strada, al secondo posto il Gs Csi Morbegno con 792 punti, staccato di pochissimi punti, al terzo posto, il Csc Cortenova con 763 punti. Le altre società del comitato di Lecco: 6° posto della Pol Bernate con 527 punti, 7° posto del Gso V Unite con 450 punti, 8° posto del Team Pasturo con 412 punti, 10° posto dell’Us Derviese con 152 punti, 12° posto della Pol 2001 Oratori Chiuso-Maggianico con 121 punti, 13° posto della Pol Valvarrone con 111 punti, 18° posto del Gs Rogeno con 69 punti, 20° posto della Pol Pagnona con 66 punti, 21° posto della Pol Bellano con 44 punti e 24° posto della Pol Castello Brianza con 25 punti.

Quindici vittorie per le società del comitato di Lecco

Cinque vittorie per il Gs Virtus Calco, quattro vittorie per il Team Pasturo, tre per il Csc Cortenova, due per l’Us Derviese e uno per la Polisportiva Pagnona.

Tutti i podi del Campionato Regionale di corsa su strada