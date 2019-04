Alla Canottieri Pescate il “Trofeo Sandionigi”

Dieci ori per gli equipaggi lecchesi

PESCATE – Partecipazione da record per trofeo “Città di Pescate”, competizione di canottaggio che si è svolta lo scorso fine settimana: quasi seicento atleti, oltre trecento equipaggi e persino due società inglesi in gara, la King School di Canterbury e il College of Canford.

Il ricco programma ha visto svolgersi oltre settanta gare, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 di domenica 14 aprile. Sugli scudi la Canottieri Pescate, capace di aggiudicarsi cinque medaglie d’oro, otto d’argento e quattro di bronzo. Entrando nel dettaglio, le medaglie d’oro sono state conquistate da Edoardo Origgi nel singolo junior maschile; Elisa Morbi, Emma Rusconi , Beatrice Sormani e Giulia Zanetta nel quattro di coppia senior femminile; Leonardo Gilardoni e Luigi Tentori nel doppio senior maschile; Edoardo Origgi nel singolo ragazzi maschile; Simone Spreafico, Luigi Tentori , Marco Cozzi e Pietro Cattaneo nel quattro di coppia senior maschile.

Presente anche la Canottieri Lecco, in grado di ottenere anch’essa cinque ori: Elisa Arcara nel singolo senior; Nicolò Pasini nel singolo junior; Redaelli Nicola nel singolo allievi B; Colombo Andrea e Nicolò Zonca nel doppio senior; Pozzi Alessandro e Nicolò Pasini nel doppio junior. I blucelesti hanno piazzato anche tre equipaggi al secondo posto e due al terzo.

L’incetta di medaglie ha permesso alla Canottieri Pescate di aggiudicarsi il “Trofeo Sandionigi” nella categoria Senior. Il “Trofeo Dell’Oro”, valido per la categoria Allievi/Cadetti, è andato alla Canottieri Milano. Padova ha vinto il “Trofeo Pieretto” per la categoria Master e la King School il “Trofeo Disetti” e il trofeo generale “Comune di Pescate.