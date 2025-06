Canottieri Pescate. Ottimi risultati ai Campionati Italiani Under 23 e Master

Atleti impegnati a Gavirate, in provincia di Varese

Due medaglie di bronzo

GAVIRATE (VA) – La società blu-arancio schiera ai blocchi di partenza, nelle gare Under 23, il due senza composto da Gianesin e Soldo, che conquista l’ottavo posto in finale A dopo aver superato le qualifiche. In gara anche l’equipaggio formato da Luigi Festorazzi e Giorgio Colombo, che chiude al quinto posto la propria batteria di qualificazione.

Buon quarto posto per il due con di Gianesin e Festorazzi, timonati da Doni della Canottieri Varese. A regalare la maggiore soddisfazione a Pescate nella categoria Under 23 è però Luigi Tommaso Riccelli, che nel singolo conquista una brillante medaglia di bronzo dopo aver dominato batteria e semifinale. In finale, si arrende soltanto a due atleti dei corpi militari: Marco Selva (Marina Militare), oro, e Marco Prati (Fiamme Gialle), argento.

Si ferma al quinto posto in semifinale Simone Sandrini, singolista pescatese attualmente in forza al college remiero di Pavia, dopo una brillante vittoria nella batteria. Tra i ragazzi, solo gare in singolo per gli atleti di Pescate: debutto ai Campionati Italiani per Daniele Mazzoleni, quinto in batteria, e per Nicola Festorazzi, che chiude al settimo posto nei quarti di finale dopo il passaggio delle batterie.

A concludere la giornata sono Lucrezia Mazza ed Elisa La Porta, che conquistano la seconda medaglia di bronzo per la società del presidente Marco Tentori, salendo sul terzo gradino del podio nel doppio esordienti.

Bilancio positivo per la società, attesa nel prossimo weekend da un triplice impegno agonistico. A Lucerna, sul Rotsee, Sophie Souwer difenderà i colori azzurri nella seconda tappa di Coppa del Mondo. A Piediluco (Terni), gli Under 23 andranno a caccia del pass per i Mondiali di categoria, in programma a luglio a Poznań. Infine, a Genova, i master si schiereranno in 4 con, 4 di coppia e 8 con ai campionati di categoria.