Canottieri Pescate protagonista ai campionati regionali indoor: cinque titoli e grandi risultati

Grandi successi in tutte le categorie

PESCATE – Campionati regionali indoor organizzati a Cisano Bergamasco lo scorso weekend dalla Canottieri Pescate. La giornata per i ragazzi della società pescatese si apre con Daniele Mazzoleni, sesto nella propria batteria. A seguire, nella categoria under 17, Nicola Festorazzi conquista il primo posto in batteria e si piazza sesto nella classifica generale.

Prima delle regate senior, da segnalare il secondo posto a livello regionale di Elisa La Porta nella categoria esordienti. Dal settore femminile, ma nella categoria senior, arriva invece l’oro di Sophie Souwer, che chiude con un ottimo tempo di 6:53.5. Il pomeriggio vede infine scendere in acqua tutti gli under 23 bluarancio, pronti a darsi battaglia ai nastri di partenza.

Il miglior tempo di giornata e la vittoria della batteria, con conseguente titolo regionale, vanno a Luigi Tommaso Riccelli, che chiude con lo straordinario tempo di 5:55.9. A seguire, Mattia Soldo conquista la vittoria nella propria batteria e il secondo posto regionale.

Ottimi risultati anche per Festorazzi Luigi e Sandrini Simone, entrambi terzi nelle loro batterie e vicinissimi ai migliori tempi, mentre Gianesin si piazza quarto. Thomas Pogliani chiude terzo nella classifica generale Senior. A chiudere la giornata, arriva la doppietta nel settore master: Leonardo Gilardoni strappa il titolo regionale al compagno di squadra Diego Marino.

A tracciare il bilancio della giornata è il direttore sportivo Duvia: “È stata un’uscita molto positiva. La squadra ha dato un grande segnale di crescita e dimostra di essere in forma in un momento della stagione in cui noi allenatori dobbiamo ragionare su come impostare le imbarcazioni per l’anno successivo. Abbiamo grandi aspettative per la prossima stagione e vediamo sempre più chiaramente i frutti del lavoro svolto sotto la guida tecnica di Eros Goretti“.

Gli fa eco il presidente Tentori, che oltre a ringraziare i due allenatori e il resto dello staff, composto da Frigerio, Panzeri e Pegurri, sottolinea: “Questa è la conferma della crescita costante della società, capace di organizzare, insieme al Comitato Lombardia, un campionato con 416 atleti ai nastri di partenza e una buona affluenza di pubblico”.