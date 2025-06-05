Canottieri Pescate. Successi e medaglie ai campionati regionali di canottaggio

Uno degli ultimi appuntamenti prima dei campionati italiani

Gare disputate a Vergiate, in provincia di Varese

VERGIATE (VA) – Durante le gare disputate a Vergiate, organizzate dalla Canottieri Corgeno, la Canottieri Pescate, composto da ragazzi fino ai senior in gara domenica, ha conquistato quattro ori, un argento e un bronzo, che si aggiungono al bronzo ottenuto da Fabio Verità e Diego Marino sabato nel doppio Master B.

Sono così campioni regionali lombardi: Tommaso Riccelli nel singolo U23; Simone Sandrini e Giorgio Colombo nel doppio U23; e Lucrezia Mazza, doppia vincitrice, nel singolo esordienti e nel doppio insieme a Elisa La Porta.

Spiccano inoltre il bronzo conquistato nel due senza senior da Gianesin e Soldo, e il quinto posto della coppia Colombo-Festorazzi, risultato di rilievo considerando l’importanza di questa specialità, che a fine mese determinerà la composizione della squadra azzurra per i prossimi mondiali. L’ultima medaglia della giornata è stata l’argento nel singolo esordienti conquistato da Elisa La Porta.

Hanno fornito prestazioni che testimoniano la loro crescita, anche se non sufficienti per salire sul podio: Simone Fusaro, 5° nel singolo senior; il doppio ragazzi Cirigliano-Mazzoleni, 5° nelle qualifiche; e Nicola Festorazzi, 4° nella batteria del singolo ragazzi.

La concentrazione in casa Pescate resta altissima, consapevoli che le prossime settimane saranno decisive per il bilancio finale della stagione.