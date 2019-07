Dimensione Shaolin, grande risultato di Paolo Butti ai campionati italiani di kung-fu

Soddisfazioni per la scuola del Maestro Raffaele Venzi

Paolo Butti conquista il titolo di campione italiano principianti Over 35

GARLATE – Una grande soddisfazione per la scuola Dimensione Shaolin di Garlate. Ai recenti campionati italiani di kung-fu della Pwka, associazione per le arti marziali e cultura cinese, del circuito Msp, svoltisi a Rimini il 22 e 23 giugno.

La scuola Dimensione Shaolin di Garlate ha partecipato col suo atleta di Valmadrera, Paolo Butti, che dopo essersi distinto con la vittoria nei combattimenti, nelle selezioni di Ferno per l’area Nord Italia, conquista il titolo di campione italiano principianti Over 35, nel combattimento tradizionale, adattandosi alle diverse situazioni, senza perdere la concentrazione in un combattimento finale impegnativo.

“Grande soddisfazione nel vedere come, oltre all’incremento delle doti fisiche e tecniche, l’atleta abbia fatto evidenti passi avanti sotto l’aspetto della propria formazione individuale, mostrando autocontrollo e capacità di gestire l’incontro, ad un buon livello tenuto conto che è un principiante” ha detto il Maestro Raffaele Venzi.