Dimensione Shaolin, sette medaglie al “16° trofeo l’isola del kung-fu”

A Suisio la prima gara del circuito nazionale PWKA

Il tecnico Raffaele Venzi: “Inutile sottolineare la soddisfazione”

SUISIO (BG) – Lo scorso 1° febbraio, la squadra Dimensione Shaolin sezione di Garlate-Olginate ha partecipato alla prima gara del circuito nazionale PWKA organizzata dal M° Carminati, a Suisio (BG), denominata “16° trofeo l’isola del kung-fu”.

“A causa di coincidenze sfortunate abbiamo potuto schierare solo 4 atleti, nonostante questo sono state vinte 7 medaglie in 8 categorie diverse” ha raccontato il tecnico Raffaele Venzi.

Matteo Bosisio, che gareggia nel livello più avanzato (cinture nere e oltre) conquista l’oro nella categoria forme imitative, e l’argento nei combattimenti. Ian D’Ippolito, 15 anni, livello intermedio, conquista un oro nella categoria mani nude, un argento nei combattimenti e un bronzo nella categoria arma lunga. Il piccolo Davide Gilardi, 11 anni, due argenti, forme a mani nude e combattimenti di primo livello.

“Inutile sottolineare la soddisfazione, soprattutto nei confronti di Matteo e Ian che sono i due atleti che da più di 5 anni frequentano i miei corsi, ed ora raccolgono il frutto di un duro e noioso lavoro dei primi anni, fatto per costruire basi solide su cui poi potersi sviluppare”.