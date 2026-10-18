Eccellenza. Doppia sconfitta esterna per Olginatese e Luciano Manara

I bianconeri di Conca cadono 2-1 a Sondrio

La Manara perde 2-0 contro il Caravaggio

OLGINATE – Faticano ad ingranare la marcia giusta le due formazioni lecchesi impegnate nel Girone B di Eccellenza in questo inizio di stagione. Sia Luciano Manara che Olginatese pagano il cambio di categoria, finora i bianconeri hanno raccolto 8 punti in 6 gare disputate, mentre i bersaglieri solo 5 e si trovano al penultimo posto in classifica.

Oggi è arrivata la sconfitta sia per la squadra di Conca caduta per 2-1 sul campo della Nuova Sondrio, che per quella di Perego battuta 2-0 a Caravaggio. Quest’ultima gara è stata decisa dalla doppietta di Austoni al 10′ e al 18′ che regala i tre punti ai bergamaschi.

L’Olginatese, invece, è andata inizialmente in vantaggio con una bella azione finalizzata da Astuti, ma poco dopo subisce prima il pareggio di Ricci e poi il raddoppio dei padroni di casa con Caballero.

Analizza il match il direttore generale dei bianconeri, Fabio Galbusera: “Una partita equilibrata all’inizio poi siamo andati in vantaggio noi ma abbiamo concesso parecchio dal punto di vista difensivo in occasione dei gol. Il primo abbiamo cincischiato in area e poi su un rilancio sbagliato abbiamo preso il 2-1. Loro nel secondo tempo hanno anche preso tre traverse, dobbiamo migliorare nel gestire la partita e metterci più concentrazione”.