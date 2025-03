Eccellenza. La Luciano Manara perde e saluta la categoria

La squadra di Sibio sconfitta 3-2 dalla Fucina torna in Promozione

L’Olginatese perde di misura contro il Lemine Almenno

BARZANÒ – Una 29^ giornata amara per le formazioni lecchesi e in particolare per la Luciano Manara perchè oggi è arrivata la condanna matematica alla retrocessione diretta. Mancano solo tre gare alla fine della stagione e la squadra di Barzanò, penultima a 20 punti, avrebbe dovuto vincere per accorciare il distacco sulla FC Milanese, terz’ultima a 31 punti, ma così non è stato. Difatti, i biancocelesti hanno perso in casa per 3-2 contro la Fucina.

Una partita in equilibrio fino al 35′ del primo tempo quando l’esordiente portiere biancoceleste Mario Piovano, classe 2004, non controlla un retropassaggio del suo compagno De Lisio e la palla si infila in rete. Nella ripresa la formazione di Sibio è più aggressiva e trova subito la rete del pareggio, al 47′, con Lozza che approffita di un’incertezza difensiva ospite e infila la palla in rete.

Al 56′, la Luciano Manara ribalta il risultato con una grande invenzione di Losa che dal limite trova l’assist vincente per Palvarini che di prima supera il portiere avversario. La partita si accende e la formazione ospite al 76′ trova il pareggio con Bosco che svetta in mischia e infila la palla in rete. All’87’, Colombo si guadagna un calcio di rigore, e dagli undici metri Picci sigla la rete del definitivo 2-3.

Commenta la sconfitta e la retrocessione il team manager della Luciano Manara, Mauro Fumagalli: “Oggi una partita davvero sfortunata tra l’autogol e il rigore. Il portiere della primavera che ha esordito oggi ha commesso un errore certo, ma poi si è ripreso bene con delle parate importanti. È un 2008 con grande personalità”.

“La retrocessione non è certo figlia di questa partita, in questa stagione finora abbiamo preso 68 reti e nel ritorno abbiamo fatto solo cinque punti. Abbiamo provato anche a cambiare allenatore in corsa ma non è servito. Siamo delusi è normale, ma dobbiamo disputare queste partite che ci mancano con dignità”.

Perde anche l’Olginatese di Sorti cade in casa contro il Lemine Almenno, gol vittoria siglato da Bugada in contropiede.

Commenta la sconfitta di oggi il direttore generale dell’Olginatese, Fabio Galbusera: “Sono deluso e arrabbiato perchè è in partite come queste che dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi. Oggi non siamo riusciti ad assere la squadra che mi aspettavo di vedere giocare. Siamo, ora, ad 8 punti di distanza dalla Fucina e secondo regolamento non potremmo disputare i play-out ma, saremmo retrocessi diretti”.

“Sono cinque partite che non vinciamo e soprattutto in casa dovremmo dare qualche cosa di più soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento. Quello che conta ora sono i punti e bisogna avere la fame di conquistarseli in ogni finale che ci aspetta, a partire dalla prossima che sarà che sarà contro l’Arcellasco”.