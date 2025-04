Eccellenza. L’Olginatese abbatte 3-2 l’Academy Calvairate

La Luciano Manara ritrova la vittoria contro l’Arcellasco

I bianconeri di Sorti si giocano il piazzamento play-out nell’ultimo turno con l’Altabrianza

OLGINATE – Nel penultimo turno di gare per le due squadre lecchesi impegnate nel Girone B di Eccellenza è stata giornata positiva ,in quanto sono arrivate due vittorie, entrambe per 3-2.

Innanzitutto la Luciano Manara, già matematicamente retrocessa, ha finalmente ritrovato la vittoria contro l’Arcellasco Città di Erba. I tre punti mancavano dal match contro la Colognese giocato a metà febbraio, per i bianco-celesti doppietta di Trezza e gol vittoria di Melzi.

Vittoria interna anche per l’Olginatese che trova tre punti fondamentali, contro l’Academy Calvairate, in chiave play-out. Alla mezz’ora i bianconeri sono andati in vantaggio con il gol di testa di Santonocito e sbagliato quattro chiare occasioni da rete. Poi, nella ripresa l’Olginatese ha subito raddoppiato con Lugnan, i milanesi hanno accorciato le distanza con la rete di Personé. Poi nuovo gol di Santonocito che di destro ha infilato il portiere avversario raccogliendo il cross dalla sinistra di Lizzola. Il 3-2 finale è stato siglato da Sow in pieno recupero.

Commenta la vittoria e l’importanza del successo interno il direttore generale, Fabio Galbusera: “È stata una partita maschia e combattuta con una squadra costruita per arrivare nelle zone alte della classifica. La differenza oggi la fatta la tenacia nel raggiungere l’obbiettivo. Tenacia che dovremo mettere in campo anche settimana prossima contro l’Altabrianza Tavernerio per ottenere una migliore posizione per gli spareggi salvezza”.

I ragazzi di Manuele Sorti sono al quart’ultimo posto a a quota 37 punti, sopra di loro, ci sono Fucina – a 39 punti e Colognese a 40. I primi, oggi, hanno perso fuori casa contro il Leon mentre, i secondi hanno vinto all’ultimo secondo contro il Ponte San Pietro.

La Tritium – a quota 40 punti – è attualmente salva ma, tutto potrebbe cambiare nell’ultima giornata siccome ci sarà proprio lo scontro diretto Tritium-Fucina mentre la Colognese andrà in trasferta a Codogno.