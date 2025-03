Eccellenza. L’Olginatese di Sorti ferma la Leon sul 2-2

Pareggio al fotofinish per l’Olginatese che conquista un punto d’oro per la lotta salvezza

La Luciano Manara perde 3-0 con la capolista Mapello

OLGINATE – Nel pomeriggio di Eccellenza le due formazioni lecchesi portano a casa un pareggio e una sconfitta. La Luciano Manara perde 3-0 in casa il Mapello che guida in solitaria la classifica del girone B a quota 61. La triplette contro i biancoazzurri è firmata da: Gavazzi, Ghisleni e Bugada.

Mentre, i ragazzi di Sorti con le unghie e con i denti strappano un punto al Leon, una delle corazzate più forti del girone che è stabilmente dentro la zona play-off. La gara odierna disputata al Comunale di Olginate vive di poche occasioni nel corso nel primo tempo a parte il gol, al 20′, di Delle Fave di testa su un traversone in mezzo, e un possibile calcio di rigore richiesto ma non concesso ai padroni di casa.

La partita si accende nella ripresa in particolare negli ultimi 25 minuti quando la Leon raddoppia da calcio d’angolo: al 35′ Bonalumi di testa buca la porta difesa da Tamma. Sembra l’ennesima disfatta per l’Olginatese, ma Sorti non ci sta e cambia totalmente modulo passando dal 4-5-1 al super offensivo 4-2-4.

L’ingresso in campo di Lizzola alla mezz’ora è determinate, infatti, l’attaccante classe 2001 prima si procura un rigore e poi va a realizzarlo al 84′ accorciando così le distanze. La partita non è ancora finita e al 88′ Di Palma raccoglie in area un cross dalla sinistra e tra la morsa delle maglie avversarie riesce a girarsi e concludere a rete trovando il gol del pari.

“Una grande emozione quella di oggi – racconta in direttore generale Fabio Galbusera – eravamo sotto di due gol e l’abbiamo pareggiata mettendo in campo tanto cuore. Per noi raccogliere un punto contro una compagine così forte come quella brianzola era fondamentale per la nostra classifica. Tutto sommato è stata una partita equilibrata, l’intuizione del mister di cambiare modulo perchè non avevamo più da perdere è stata decisiva. Ora ci attendono altre due sfide importanti la prima mercoledì contro il Ponte San Pietro e poi lo scontro diretto contro il Fucina”.