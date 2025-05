Eccellenza. L’Olginatese ha altri 90 minuti per giocarsi la salvezza

Pareggio per 1-1 nella prima sfida play-out contro la Fucina

Apre le marcature Lizzola al 54′, rispondono gli ospiti con Cominetti al 60′

OLGINATE – Si è disputato questo pomeriggio il primo scontro della doppia sfida per giocarsi la permanenza in Eccellenza tra Olginatese e Fucina. La sfida odierna giocata al Comunale di Olginate è terminata con un pareggio per 1-1, di conseguenza sarà ancora di più determinante la gara di ritorno allo stadio Superga di Muggiò.

Nel primo tempo odierno le squadre sono scese in campo contratte, condizionate dal possibile risultato finale: poche occasioni per parte e si è giocato principalmente di rimessa. Nella ripresa partita più aperta e l’Olginatese è passata in vantaggio con Lizzola, al 54′. L’attaccante ha raccolto un cross dalla destra e infilato il portiere avversario di destro.

Tuttavia, il vantaggio è durato poco infatti, dopo soli cinque minuti, al 60′, la Fucina ha pareggiato sfruttando un errore in uscita di Tamma, la palla è carambolata sui piedi di Cominetti che l’ha messa in rete. L’Olginatese ha, poi, cercato nuovamente il vantaggio che avrebbe significato un approccio più sereno alla gara di ritorno senza trovarlo.

Commenta la gara il direttore generale dei bianconeri, Fabio Fumagalli: “Un primo tempo affrontato con paura da parte di entrambe le squadre. Nella ripresa siamo entrati con un altro piglio ed abbiamo trovato la rete con Lizzola. Loro, però, hanno pareggiato poco dopo, da una rimessa laterale il nostro portiere è uscito prendendo sia difensore che palla che è arrivata sui piedi del loro attaccante che ha segnato”.

“Nel resto del secondo tempo abbiamo cercato nuovamente il gol, senza trovarlo, e non abbiamo più subito nulla. Ora ci attende la sfida di ritorno, la Fucina avrà dalla sua il fattore campo ma noi andremo là con la consapevolezza che abbiamo a disposizione solo un risultato. Dobbiamo sicuramente mettere maggiore cattiveria sotto porta rispetto ad oggi”.