Eccellenza. L’Olginatese pareggia 2-2 contro lo Zingonia Verdellino

La Luciano Manara perde 6-0 a Ponte San Pietro

Pareggio beffa per l’Olginatese nello scontro salvezza contro lo Zingonia Verdellino

OLGINATE – Un pareggio e una sconfitta per le due formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Eccellenza: l’Olginatese pareggia 2-2 lo scontro salvezza contro lo Zingonia Verdellino, mentre la Luciano Manara perde 6-0 contro il Ponte SP Mapello.

Terzo pareggio consecutivo per i bianconeri di Conca, che vanno in vantaggio con il colpo di testa di Chakhssi al 52′ e raddoppiano dieci minuti più tardi con la rete di Colombo. Lo Zingonia non molla approfittando dell’uomo in più e prima accorcia le distanze con Ferrario al 73′ e poi trova il pareggio con il gol di Villa all’83’.

“Una partita che potevamo portare tranquillamente a casa, invece ci siamo complicati la vita da soli – spiega il direttore generale dell’Olginatese Fabio Galbusera – dopo un primo tempo equilibrato, siamo andati in doppio vantaggio. Poi per un fallo di reazione Guanziroli viene espulso e rimaniamo in dieci”.

“Dopodiché prendiamo prima gol su lancio che supera il nostro centrale e poi un altro in mischia su cui la difesa è rimasta troppo imbambolata. Nel finale abbiamo sofferto per portare a casa almeno il pareggio”.

Brutta sconfitta per la Luciano Manara che non riesce ad invertire il trend negativo nonostante il cambio di allenatore, contro la capolista Ponte SP Mapello subisce ben 6 reti e cade all’ultimo posto della graduatoria.