Eccellenza. L’Olginatese pareggia contro il Lemine Almenno, brutta sconfitta per la Manara

I bianconeri di Conca tornano a fare punti dopo tre turni a secco resistendo in 10 nel finale

La Luciano Manara perde 6-0 contro la Trevigliese

OLGINATE – Torna a smuovere la classifica l’Olginatese di Conca dopo tre giornate senza vittorie. Seppur non uscendo dalla zona play-out del Girone B di Eccellenza, i bianconeri guadagnano un punto sulle dirette rivali nelle retrovie pareggiando fuori casa contro il Lemine Almenno, match terminato col punteggio di 0-0.

Commenta la gara il direttore generale dell’Olginatese Fabio Galbusera: “Un pareggio giusto, anche se devo segnalare l’espulsione, a mio parere, esagerata del nostro giocatore Rossetti per una reazione e un rigore non concesso dal direttore di gara. Poi abbiamo giocato in 10 dalla mezz’ora del secondo tempo resistendo agli avversari”.

“Inoltre, Acquistapace ha subito un grave infortunio ed è stato trasportato all’ospedale locale. Malgrado queste cose, abbiamo fatto una buona partita di sostanza e abbiamo avuto anche diverse occasioni per segnare. Mi complimento coi ragazzi per come l’hanno interpretata col cuore e così abbiamo conquistato un punto che smuove la classifica”.

Clamorosa sconfitta per la Luciano Manara di Perego che subisce bene 6 reti in casa della Trevigliese. Il risultato odierno fa precipitare i biancoazzuri all’ultimo posto in classifica con soli 5 punti dopo 8 giornate di campionato.