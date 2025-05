Eccellenza. L’Olginatese si gioca la salvezza ai play-out

L’Olginatese chiude la stagione al 15° posto e si scontrerà con la Fucina

La Luciano Manara torna in Promozione insieme a FC Milanese e Calcio Arcore

OLGINATE – Ultima giornata della stagione regolare per le due compagini lecchesi impegnate nel Girone B di Eccellenza. La Luciano Manara, già matematicamente in Promozione, saluta la categoria con una sconfitta esterna per 4-2 sul campo dell’Academy Caivarate.

Sconfitta più che amara per l’Olginatese che perde dei minuti di recupero contro l’Altabrianza Tavernerio per 2-1 e manca così l’opportunità di non disputare i play-out e salvarsi direttamente. I bianconeri erano partiti bene nel primo tempo con il gol di Santonocito che aveva aperto le marcature, poi però i comaschi hanno trovato il pareggio con una punizione fuori area di Pedrabissi che è passata in mezzo alla barriera bianconera.

Nella ripresa i ragazzi di Sorti si sono nettamente sbilanciati in avanti schiacciando l’Altabrianza nella propria metà campo, ma non senza trovare il gol del vantaggio. Nei minuti finali di partita il tabellino si è mosso a favore dei padroni di casa che hanno sfruttato una ripartenza finalizzata da Liserani.

Ovviamente deluso il direttore generale dell’Olginatese, Fabio Galbusera: “Peccato perchè noi non avevamo nulla da perdere e potevamo guadagnare la salvezza diretta sfruttando le contemporanee sconfitte di Fucina e Colognese. Quest’ultima, infatti, non affronterà i play-out perché la distanza dalla Milanese è superiore a sei punti ed è salva in automatico, perciò la Milanese retrocede direttamente”.

“Noi ci scontreremo in una doppia sfida, andata e ritorno, il 18 e il 25 maggio contro la Fucina che ci ha preceduti di due punti in campionato. Daremo sicuramente il massimo per mantenere la categoria. Se devo tracciare un bilancio stagionale – continua Galbusera – il girone d’andata è stato sicuramente deficitario poi con dei nuovi innesti nel mercato abbiamo cambiato rotta e fatto molti più punti. Però, ora non bisogna ancora abbassare la guardia perchè c’è una doppia sfida da preparare che sarà decisiva”.