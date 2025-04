Eccellenza. L’Olginatese s’impone 2-0 sull’Arcellasco

Vittoria bianconera decisa dai gol di Mandracchia e Santonocito

La Luciano Manara perde 2-0 contro il Lemine Almenno

OLGINATE – L’Olginatese di Manuele Corsi torna a vincere e guadagnare punti che potranno essere decisivi in ottica play-out. I bianconeri allungano a 34 lasciando la FC Milanese al terzultimo posto in classifica grazie al successo odierno che arriva sul difficile campo dell’Arcellasco Città di Erba ed è timbrato dalle reti di Mandracchia di testa su calcio d’angolo nel primo tempo e Santonocito su rigore nella ripresa.

Una partita affrontata nel modo giusto come spiega il direttore generale Fabio Galbusera: “Oggi ho visto i ragazzi combattere su ogni palla ed aggredire sempre il portatore palla avversario con grinta. È così che una squadra nella nostra situazione in classifica deve giocare”.

“I tre punti di oggi sono fondamentali perchè potrebbero garantirci un buon piazzamento negli incroci play-out. Mancano due gare alla fine e dovremo dare l’anima in entrambe per per prendere più punti possibili. Le partite si giocheranno praticamente fra tre settimane per il torneo delle regioni e la Pasqua, avremo il tempo di ricaricarci senza perdere di vista il nostro obbiettivo”.

La Luciano Manara, oramai retrocessa, diretta in Promozione ha affrontato il Lemine Almenno fuori casa ed ha perso 2-0. La gara è stata decisa dalle reti di Capelli e Rota.