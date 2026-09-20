Eccellenza. L’Olginatese trova il successo in trasferta contro il Città di Albino

Vittoria bianconera decisa dal gol di Vismara al 48′

La Luciano Manara cade in casa contro la Juvenes United

OLGINATE – Una vittoria e una sconfitta per le due lecchesi impegnate nel Girone B di Eccellenza. L’Olginatese vince 1-0 sul campo del Città di Albino, mentre la Luciano Manara perde 3-1 in casa contro Juvenes United. I bianconeri sono al terzo posto in classifica dopo il pareggio di settimana scorsa e la vittoria odierna decisa dalla rete di Vismara al 48′ del secondo tempo.

Racconta la prestazione della squadra di Conca il direttore generale Fabio Galbusera: “Oggi abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo abbiamo comandato il gioco. Poi siamo passati grazie al bel colpo di testa di Vismara che ha sfrutta un calcio d’angolo. Nella ripresa abbiamo controllato la partita e concesso poco. Per adesso non posso ancora giudicare il livello del girone ma sicuramente noi vogliamo giocarcela con tutti e dare fastidio”.

I bersaglieri, invece, perdono il primo impegno casalingo in campionato contro la Juvenes. Gli padroni di casa sono passati in vantaggio con un autogol al 18′, poi gli ospiti hanno fatto due gol nel giro di due minuti: prima col rigore trasformato da Hyka al 40′, poi con Dossi al 42′. Il terzo gol è arrivato al 49′ con Aquilino.

Commenta la gara il team manager della Manara, Alessio Magrini: “È andata male pur essendo passati in vantaggio su un loro autogol. Potevamo andare sul 2-0 ma abbiamo sbagliato davanti alla porta, il loro uno-due a fine primo tempo ci ha un po’ demoralizzati. Nella ripresa dopo il loro 3-1 abbiamo provato a segnare senza riuscirci. Ora pensiamo alla prossima che sarà nuovamente in casa contro la prima in classifica”.