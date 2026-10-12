Eccellenza. Torna alla vittoria l’Olginatese: Trevigliese sconfitta 1-0

La Luciano Manara cade in casa 2-1 contro il Città di Albino
Il gol di Quadri regala tre punti all’Olginatese di Conca
OLGINATE – Si rialza subito l’Olginatese di Nicolò Conca che dopo la sconfitta esterna a Erba torna al successo in casa contro la Trevigliese. Una vittoria che porta i bianconeri a 8 punti, a ridosso della zona play-off del Girone B di Promozione.
Un primo tempo molto equilibrato con le due squadre attente a non scoprirsi e poche vere occasioni da rete. Nella ripresa l’Olginatese approccia bene la gara e trova la rete al 47′ su una bella azione finalizzata da Quadri. Gli avversari provano a reagire ma i padroni di casa difendono e portano a casa tre punti importanti.
Sconfitta interna, invece, per la Luciano Manara contro il Città di Albino. La squadra di Perego perde 2-1 dopo un primo tempo equilibrato e una ripresa con diverse occasioni sprecate dai bersaglieri. Ad aprire le marcature è Esposito per i padroni di casa ad inizio ripresa, alla mezz’ora rispondono gli ospiti con Confalonieri, al 93′ Mombrini firma la rete del 2-1 finale.
Commenta la gara il team manager, Alessio Magrini: “Peccato perché abbiamo preso gol su una disattenzione a partita quasi finita. Abbiamo avuto diverse chance di passare in vantaggio nella ripresa ma non siamo riusciti a sfruttarle a dovere. Abbiamo giocato sullo stesso livello, sarebbe stato giusto un pareggio per le occasioni avute da entrambe le parti”.
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