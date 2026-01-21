Galbiate si prepara alla Monte Barro Running – Trofeo Galbiati 2026

La gara attraverserà il paese e salirà fino alla vetta del Monte Barro domenica 19 aprile, partenza alle 9

GALBIATE – Galbiate si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese del calendario podistico locale. Torna la Monte Barro Running – Trofeo Luigi Galbiati 2026, appuntamento che da anni intreccia sport, territorio e partecipazione, richiamando atleti e appassionati lungo uno dei tracciati più riconoscibili del Lecchese.

La gara si snoderà dal centro di Galbiate fino alla vetta del Monte Barro, attraversando boschi, creste e punti panoramici che caratterizzano il massiccio. Il percorso, ormai collaudato, prevede una partenza unica con uomini e donne insieme, scelta che contribuisce a creare un colpo d’occhio compatto e un’atmosfera condivisa fin dai primi metri.

Dopo lo start, il passaggio in paese a metà gara rappresenta uno dei momenti più sentiti: le vie di Galbiate si trasformano in un corridoio di tifo, con il pubblico a scandire la fatica degli atleti prima dell’imbocco della parte più impegnativa. La salita verso la cresta e i Tre Corni mette alla prova resistenza e tenuta fisica, offrendo in cambio una vista a 360 gradi sull’area circostante, elemento che da sempre distingue la competizione.

L’appuntamento è fissato per domenica 19 aprile, con partenza alle ore 9 da Largo Indipendenza. Al termine della gara, come da tradizione, spazio al momento conviviale aperto a tutti: pasta party, musica e birra alla spina gratuita accompagneranno l’arrivo degli atleti, chiudendo la giornata nel segno della condivisione e dello spirito di comunità che caratterizza la Monte Barro Running. Per le iscrizioni https://gplgalbiate.wixsite.com/monte-barro-running