Dal prossimo 20 settembre si torna in palestra

I corsi si rivolgono a tutti, a partire dai bambini di 6 anni

GARLATE – Ricominciano i corsi dell’associazione sportiva Dimensione Shaolin a Garlate. I corsi saranno tenuti dal Maestro Raffaele Venzi: “Quando ci si avvicina alle arti marziali ci si avvicina a un modo di vivere, le arti marziali non sono semplicemente un’attività sportiva”.

I corsi si rivolgono a tutti, a partire dai bambini dai 6 anni in su: “Facciamo corsi di Shaolin Kung Fu e organizzo anche corsi di difesa personale. L’attività viene svolta in tutta sicurezza e non c’è nessun problema legata al covid, fare arti marziali è esattamente come giocare a calcio”.

I corsi cominciano il prossimo 20 settembre: tutti i lunedì dalle 19 alle 20.30, tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 21. Ad ottobre comincerà anche il corso di difesa personale. Per informazioni e iscrizioni: 3803683898; Facebook dimensioneshaolin.garlate; dimensioneshaolin.garlate@gmail.com