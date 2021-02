Quasi 40 iscritti alla trasferta sulla pista di Vigevano

“I ragazzi hanno potuto esprimere le proprie potenzialità in una pista selettiva”

GARLATE – Quasi 40 iscritti del Team Bicimania Quota 20 Bmx Garlate si sono dati appuntamento presso la pista di Vigevano per un’intensa giornata all’insegna dell’allenamento per gli atleti e della convivialità per i genitori (ovviamente distanziati).

“Grazie all’impegno di un nostro sponsor non sono mancati pane e bresaola per tutti, mentre alcune mamme hanno pensato a dolci molto graditi (‘la torta al cioccolato era deliziosa: soffice al punto giusto, con un bel colore scuro e un sapore di cacao molto equilibrato’, parola di rider!)”.

Erano presenti atleti di età compresa fra 9 e 49 anni, maschi e femmine (finalmente c’è in squadra anche una ragazza), principianti o esperti, semplici amatori o agonisti incalliti, tutti quanti a eseguire con zelo gli esercizi proposti dai coach Andrea Radaelli e Claudio Gilardi, con Lorenzo Rovelli questa volta nella parte del rider.

“I ragazzi hanno potuto esprimere le proprie potenzialità in una pista selettiva che sarà teatro di due gare di circuito italiano e una di trofeo Lombardia. L’attività proposta, propedeutica ai prossimi impegni ufficiali, è stata presa molto sul serio da tutti i rider che erano certamente ansiosi di potersi cimentare su un circuito diverso da quello di casa (alcuni non uscivano da Garlate da più di un anno) e difatti molti ragazzi hanno osato salti e impennate più ardite del solito. Il livello di preparazione è certamente soddisfacente e l’augurio per tutti è che possa finalmente ripartire la stagione agonistica: i nostri ragazzi mordono il freno”.